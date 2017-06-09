Москва, 9 июня, 2017, 14:42 — ИА Регнум. В Российской Федерации в программу помощи заемщикам могут войти требования валютных ипотечников. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

«Мы будем формировать новую программу по поддержке ипотечных заемщиков, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, — сказал Мень. — Но делать акцент по отдельно взятым категориям по валюте, в которой они брали кредит, мы не имеем политического права».

При этом министр добавил, что в новую программу постараются заложить и просьбы инициативной группы валютных заемщиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, госпрограмма помощи гражданам, имеющим ипотечные займы, начала действовать в апреле 2015 года. Она предполагает реструктуризацию банками проблемной ипотеки по ставке для клиента не выше 12% годовых, при этом часть ежемесячного платежа кредитным организациям компенсирует государство.

Помощь для одного заемщика не может превышать 600 тыс. рублей.

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