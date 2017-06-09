Вашингтон, 9 июня, 2017, 14:33 — ИА Регнум. Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден удалил свое сообщение о мессенджере Signal после того, как бывший гендиректор «Вконтакте» Павел Дуров назвал ресурс «инструментом правительства США».

Иван Шилов ИА REGNUM Эдвард Сноуден

8 июня известный американский адвокат Джей Лидерман написал в своем микроблоге о возможном взломе мессенджера Signal, трафик которого защищен алгоритмом сквозного шифрования «Signal Protocol».

Сноуден встал на защиту мессенджера, отметив, что часто использует его, а предположение Лидермана связал с «элементарным недопониманием».

«Signal — самый безопасный мессенджер из всех: Я использую его каждый день», — отметил он.

На сообщение отреагировал Дуров, заявивший, что Signal является «инструментом правительства США», там же находятся и серверы. К сообщению основатель Telegram прикрепил ссылку на публикацию по этой теме.

Позже сообщения Сноудена были удалены из диалога, однако твиты других пользователей остались. Так, один из пользователей напомнил Дурову, что тот создал Telegram, используя средства от продажи «Вконтакте». Кроме того, Дурову напомнили, что интернет появился благодаря сотрудникам одного из управлений Министерства обороны США (DARPA), однако сетью пользуется весь мир.

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