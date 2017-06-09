Ростов-на-Дону, 9 июня, 2017, 13:53 — ИА Регнум.

Состав футбольного клуба «Ростов» претерпевает серьезные изменения. Один за другим команду покидают одни из лучших футболистов. Сегодня, 9 июня, стало известно о том, что игрок линии обороны Сесар Навас, а также одни из лучших вратарей РФПЛ Никита Медведев и Сослан Джанаев больше не будут защищать желто-синие цвета, передаёт ИА REGNUM.

Fc-rostov.ru «Ростов» на тренировке

Согласно порталу transfermarkt.com, наиболее ценен голкипер Джанаев — его трансферная стоимость составляет 3 млн евро. На втором месте Навас — 400 тыс. евро, на третьем — Медведев (300 тыс. евро).

Отметим, что Джанаев достойно защищал ворота во всех матчах Лиги чемпионов УЕФА, в которых принимал участие «Ростов». Медведев дебютировал в премьер-лиге, Лиге Европы УЕФА, а также установил рекорд России по количеству «сухих» минут подряд в рамках РФПЛ. Испанский защитник Навас по праву признан лидером обороны.

В каких клуба продолжат карьеру футболисты, не уточняется.

Напомним, «Ростов» уже лишился двух игроков. С линии обороны ушёл Денис Терентьев, а ранее покинул команду хавбек Кристиан Нобоа. Оба футболиста пополнили состав питерского «Зенита».

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Вместе с тем, пресс-служба жёлто-синих проинформировала, что польский защитник Мацей Вилюш теперь игрок «Ростова». Контракт с ним рассчитан на три года. Ранее футболист защищал цвета клубов «Херенвен», «Спарта» (Роттердам), «Белхатув», «Корона Кельце» и «Лех», а также национальной сборной Польши.

В телеэфире 8 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал сложившуюся ситуацию в команде и постарался успокоить болельщиков.

«Я бы не драматизировал ситуацию. 9 июня команда уедет на сборы в Австрию, во время ее отсутствия будет идти обычная системная работа: подбор кандидатуры тренера, игроков, решение финансовых вопросов. Клуб принадлежит правительству области, но даже по его решению сразу ничего не изменится. У команды были большие успехи, так что спасибо всем, кто к этому причастен, но любое дело требует корректировки, что сейчас и происходит», — сказал глава региона.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Курбан Бердыев после двух лет работы на Дону ушел с поста вице-президента и тренера жёлто-синих. Об этом было объявлено 1 июня. Болельщики уверены, что многие игроки готовы покинуть донскую команду вслед за туркменским специалистом.

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