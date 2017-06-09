Москва, 9 июня, 2017, 13:32 — ИА Регнум. Возле здания Госдумы на Охотном Ряду повторно задержан глава московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня. Вместе с ним задержан и руководитель общественной приемной столичного отделения партии Антон Антонов-Овсеенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Митрохин на акции протеста против реновации у здания Госдумы

По словам Антонова-Овсеенко, несмотря на то, что проходил одиночный пикет у здания Госдумы, он с Митрохиным находится в ОВД «Китай-город».

Сотрудники полиции ссылаются на специальные меры, введенными в преддверие Кубка Конфедераций, которые якобы запрещают проведение любых мероприятий у здания парламента, сообщил Антонов-Овсеенко.

Вместе с тем, у здания Госдумы проходил не только пикет против реновации, плакаты с критикой действий ЦБ держали ряд других одиночных пикетчиков, митинговавших, в частности, со стороны Георгиевского переулка, где находится вход в так называемое «новое» здание нижней палаты парламента.