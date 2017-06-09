Красноярск, 9 июня, 2017, 13:04 — ИА Регнум. С начала 2017 года, объявленного Годом экологии в России, город Красноярск прожил в режиме «чёрного неба» (неблагоприятных метеоусловий) 30 дней (58 дней — за весь 2016 год). Тем не менее, красноярские власти утверждают, что Год экологии приносит свои плоды, и заинтересованность в экологическом оздоровлении, в том числе со стороны крупного бизнеса, только растёт.

Antranias Экология

8 июня на сессии Законодательного собрания Красноярского края депутаты обсудили экологическую ситуацию в регионе. Вице-премьер краевого правительства Юрий Лапшин рассказал парламентариям о выполнении резолюций публичных слушаний «Об основных направлениях экологической политики в Красноярском крае до 2030 года» (от 29 марта 2013 года) и «Об экологической ситуации в Красноярске, текущих и стратегических мерах по её улучшению» (от 7 апреля 2016 года).

«Он информировал депутатов о комплексе мер, направленных на защиту окружающей среды. Отдельное внимание Юрий Лапшин уделил плану мероприятий по улучшению состояния атмосферного воздуха, в том числе по сокращению выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий», — сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

По его словам, с начала года специалисты министерства экологии и природных ресурсов края провели более 130 рейдов по Красноярску. По фактам загрязнения атмосферного воздуха вынесены постановления о назначении административного наказания почти на 1 миллион рублей.

Что касается системы наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, на сегодняшний день в крае действуют 10 стационарных и подвижных постов наблюдения. И правительство региона утверждает, что планирует увеличить эту сеть и модернизировать существующие посты, оснастив их дополнительным современным оборудованием. Кроме того, заключено соглашение с Росгидрометом по объединению мониторинговой информации со всех источников наблюдений.

Отдельно Лапшин акцентировал внимание на «усилении взаимодействия с крупнейшими предприятиями региона». По его словам, они предпринимают конкретные шаги для снижения негативного воздействия на окружающую среду. Работа ведётся в рамках Экологической хартии края.

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, принимавший участие в сессии, подтвердил, что «заинтересованность в экологическом оздоровлении со стороны крупного бизнеса» растёт.

«Серьёзный перелом уже произошёл. Могу с уверенностью говорить, что в ближайшие годы технологии многих предприятий качественно изменятся, и количество выбросов снизится кардинально. И основой такого утверждения является то, что после публичных слушаний, принятия наших общих документов, изменилась позиция бизнеса, предприятий. Мне не приходится никого сегодня пугать и даже уговаривать. Полностью изменятся технологии производства на алюминиевом заводе. Это делается впервые в мире. Да, потребуется время и модернизация оборудования. С «СГК» подписано соглашение об изменении всего процесса генерации тепла. Уголь будет использоваться другой. Трубы, очистка будут другие. Огромная экологическая программа у «Норникеля». Всего в ближайшие 3−4 года только на очистку выбросов предприятиями края будут направлены не менее 30−35 миллиардов рублей. Такого не было никогда. Есть договоренность о реагировании на неблагоприятные метеорологические условия. Мы сегодня на пороге очень серьёзных изменений в этой сфере», — сказал Толоконский.

Перспективы весьма заманчивые. Однако пока красноярцы продолжают ощущать все «прелести» так называемого режима «чёрного неба».

«Само состояние воздуха в Красноярске за последний год ощутимо не улучшилось. Дышать легче не стало», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM активист экологического движения «Красноярск против», руководитель общественной организации «Зеленая дружина» Артем Речицкий.

Однако, по его словам, речь идёт о накопительном эффекте.

«И даже если, грубо говоря, сегодня мы остановим все заводы Красноярска, то завтра всё хорошо в экологии не станет. Должно пройти какое-то время. Но то, что к вопросам экологии стали относиться с большим вниманием в текущем году, это можно констатировать, особенно после подписания Экологической хартии в рамках Красноярского экологического форума (КЭФ) в апреле 2017 года. И это уже победа. Год экологии обеспечил то, что одной из ключевых тем на КЭФ стало как раз обсуждение экологии», — сказал Речицкий.

Читайте также: Принята Экологическая хартия Красноярского края

Он отметил, что сейчас вопросы экологии всё-таки стали подниматься, «проблемы формулируются на самом высоком уровне, в бюджет вносятся суммы на решение экологических проблем».

«Объясню, что было подписано на КЭФ. Согласно документу, в периоды неблагоприятных метеоусловий (НМУ), которые участились в Красноярске за последнее время, что связано с погодными условиями, предприятия начинают снижать свои выбросы по второму режиму на 15%, по первому — на 30%. Система ещё не очень тщательно отработана и сейчас немного запаздывает. То есть предприятия начинают запускать необходимые технологические процессы после оповещения о НМУ. Но сейчас ведётся речь о том, что предприятия должны это делать на опережение, учитывая прогнозы синоптиков. Ключевые природопользователи должны заранее уведомляться о том, что необходимо начинать готовить технологический процесс к снижению выбросов. Это стало обсуждаться, и это хорошо, — рассуждает эксперт. — Но, повторюсь, дышится пока не легче».

Артем Речицкий указал на ещё один ощутимый плюс Года экологии: «С весны общественные организации в Красноярске начали интенсивно высаживать деревья. Лично мы в рамках «Зелёной дружины» только сегодня, 9 июня, высадили 54 дерева, а за весь весенний период — около тысячи».

На вопрос, не закончится ли чиновничий запал с завершением Года экологии, собеседник ИА REGNUM ответил: «Очень надеюсь, что нет».

«Хотелось бы, чтобы этот запал наоборот продлился по инерции, так как Год экологии дал некий всплеск. Мы двигаемся вперед, ускоримся и, разогнавшись, по инерции останемся на прежних скоростях. Красноярские экологи добиваются именно этого. Не бывает такого в экологии, чтобы кнопку где-то нажал, и сразу всё стало хорошо, нужна последовательная планомерная работа. Я надеюсь, что после Года экологии тот импульс, который задан, сохранится. Серьёзная работа с природопользователями должна продолжиться», — подытожил Артем Речицкий.

Но вернемся к обсуждению экологических проблем на сессии. Вице-премьер Юрий Лапшин отметил, что «в текущем году реализуется довольное большое число мероприятий», и первые результаты их выполнения ожидаются к концу года.

Что касается конкретных цифр, характеризующих состояние экологии в Красноярске и в целом в крае, на сегодняшний день они таковы: валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух края в 2016 году составил 2 миллиона 630 тысяч тонн. 69% этой цифры — выбросы Норильского промышленного района. Всё остальное распределено по городам и промышленным центрам края, включая Красноярск. В 2016 году объём выбросов уменьшился почти на 100 тысяч тонн. Ожидается дальнейшее их снижение за счёт реализации различных программ, в том числе программы по закрытию никелевого завода в Норильске, приводит слова Лапшина пресс-служба краевого парламента.

Читайте также: В воздух Красноярского края попало более 2 млн тонн загрязняющих веществ

По словам чиновника, также в крае для снижения текущего негативного влияния на окружающую среду выстроен механизм квотирования выбросов на основе сводок НМУ, разработанный для девяти городов. Предельный объём выбросов для Красноярска определён в размере 225 тысяч тонн в год.

В перечень предприятий, обязанных осуществлять работу по особому режиму в период НМУ, входят 33 предприятия. Планируется расширить их количество до 50 уже в нынешнем году. С рядом крупных предприятий-загрязнителей краевого центра согласованы планы снижения выбросов на период НМУ, заверил Лапшин.

Экологическое состояние Красноярска, который относится к территориям с высоким уровнем загрязнений, находится на особом контроле, резюмировал Лапшин.

Добавим, на сессии Толоконский сообщил, что «буквально на днях» подпишет распоряжение о создании министерства экологии и рационального природопользования.

«Там будут специалисты, которых возьмем из экспертного сообщества, и будет специальный надзор за состоянием атмосферного воздуха. Мы сейчас на пороге очень серьёзных изменений в этой сфере. Мы будем не только постоянно информировать общественность, но и регулярно отчитываться перед Законодательным собранием», — сказал губернатор.

Однако, завершая обсуждение экологической ситуации, спикер краевого парламента Александр Усс напомнил, что в Заксобрание до сих пор не внесён закон об охране атмосферного воздуха, а Экологическая хартия подписана только в апреле 2017 года.

Усс предложил возобновить работу экологического штаба: «Надо конкретно реагировать на вызовы времени. Сегодня заболтать эту тему не удастся. Есть много ответственных, квалифицированных и патриотично настроенных людей, которые разбираются в этой теме лучше, чем чиновники».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярске в марте 2017 года состоялся митинг «За чистое небо». По иронии судьбы, прошёл он под «чёрным небом» — в период действия НМУ. По оценкам организаторов, в акции приняли участие около 2 тысяч человек.

Среди требований, прописанных в резолюции митинга «За чистое небо», следующие: перевод производства тепла в черте города на природный газ; более тщательный контроль за загрязнением атмосферного воздуха и повышение штрафов за превышение нормативов (вплоть до приостановки деятельности); установка на всех предприятиях города современного очистного оборудования; запрет временно согласованных выбросов, сокращение квоты на выбросы основных загрязнителей и так далее.

Читайте также: 2 тысячи красноярцев потребовали на митинге чистого неба