Астана, 9 июня, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил о новых планах по дестабилизации обстановки на юге России и в странах Центральной Азии.

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По его словам, попытки обосновавшихся в Афганистане террористов распространить свою деятельность на территории стран-участников ШОС не могут не настораживать.

«В странах ШОС созданы и действуют подпольные ячейки игиловцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это показало расследование теракта у нас в России, в Петербурге»,— пояснил Путин.

В связи с этим глава государства призвал лидеров стран — членов ШОС к сотрудничеству по линиям спецслужб и региональной антитеррористической структуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в вагоне поезда метрополитена Санкт-Петербурга прогремел взрыв. СВУ, которое, по версии следствия, привел в действие террорист-смертник Акбаржон Джалилов, сработало на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва погибли 15 человек и сам террорист.

Обвинения в причастности к террористической деятельности и в незаконном обороте оружия предъявлены братьям Аброру и Акраму Азимовым Следственным комитетом РФ.

По версии следствия, теракт осуществил уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, получивший в 2011 году российское гражданство. Предположительно, в подготовке теракта участвовала группа людей и они планировали совершение нескольких террористических атак.