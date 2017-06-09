Астана, 9 июня, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Расширение состава Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за счет Индии и Пакистана будет способствовать росту и влиянию организации в различных сферах. Об этом, как передает РЕН ТВ, сообщил президент РФ Владимир Путин на саммите глав стран-участниц ШОС, который проходит в Астане.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Расширение состава ШОС, несомненно, будет способствовать тому, что она станет более мощной и влиятельной в политической, экономической и гуманитарной сферах», — заявил глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июня в Астане открылся саммит глав стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 9 июня на саммите будет оформлено полноправное вступление Пакистана и Индии в организацию.

Читайте также: Путин на саммите ШОС призвал объединиться в борьбе с терроризмом

Читайте также: Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились об укреплении ШОС