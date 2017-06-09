Астана, 9 июня, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Урегулирование сирийского кризиса сопровождается обнадеживающими моментами, которые говорят о возможном закреплении режима прекращения огня. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе саммита глав государств — участников ШОС.

Kremlin.ru Владимир Путин на заседании Совета глав государств – членов ШОС

«В последнее время в развитии сирийского кризиса появились обнадеживающие моменты, это напрямую связано с запуском в Астане при посредничестве России, Турции и Ирана серии регулярных международных встреч», — отметил российский лидер.

Путин заявил, что наиболее важный итог таких встреч — договоренности о прекращении боевых действий между правительственными войсками и вооруженной оппозицией. Кроме того, в Сирии созданы зоны деэскалации.

«Теперь на этой основе появился реальный шанс укрепить режим прекращения боевых действий и придать импульс межсирийскому переговорному процессу в Женеве», — сказал Путин.

Глава Российского государства не обошел вниманием и роль региональной антитеррористической структуры ШОС. Укреплению правовых основ ее деятельности будет способствовать конвенция по противодействию экстремизму, подписание которой главами стран — участниц ШОС намечено на 9 июня.

Путин выразил уверенность в активизации совместных усилий по политико-дипломатическому урегулированию региональных конфликтов. В первую очередь это касается Ближнего Востока в целом и Сирии в частности, пояснил он.