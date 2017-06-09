Краснодар, 9 июня, 2017, 11:37 — ИА Регнум. На сезон 2017−2018 футбольный клуб «Кубань» ставит максимальные задачи. Планами на будущее и перспективами грядущего спортивного года с журналистами поделился куратор клуба, вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, передаёт корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

Fckuban.ru Тренировка ФК «Кубань»

«Тренерский штаб команды остается в полном составе работать в сезоне 2017−2018. Конечно, мы ставим максимальные задачи. Наша задача в этом году — занять самые высокие места. Можно много говорить о выходах в Премьер-лигу с первого, второго места, стыковых матчах, но, тем не менее, будет стоять задача на каждый матч — только победа», — сказал Коробка.

Куратор клуба также отметил, что прошедший сезон был довольно сложным: с точки зрения как финансов, так и результата.

«Конечно, мы не смогли решить самую главную задачу — выйти в Премьер-лигу. Но тем не менее, в тех условиях, в которых оказался клуб, с учетом кардинальных изменений, произошедших зимой, сегодня мы имеем довольно хороший результат. Самое главное, этот результат выражен в том, что есть боеспособная команда, создан коллектив», — считает вице-губернатор.

Отдельную благодарность Андрей Коробка выразил болельщикам, добавив, что «поддержка, которую получала наша команда, — наверное, самая лучшая в Футбольной национальной лиге: такого шума, такой любви к своим цветам, наверное, нет ни у одного клуба в ФНЛ».

Одной из первостепенных задач на самое ближайшее время для клуба, по словам куратора желто-зелёных, является погашение задолженности, которая ещё имеется перед игроками, «чтобы в этом вопросе никто не был ущемлен, и открыть трансферное окно, для того чтобы можно было дозаявить игроков».

На сегодняшний день футбольный клуб «Кубань» имеет задолженность перед игроками и кредиторами в размере 2,5 млрд рублей, причем большая часть этой суммы не связана непосредственно с футболом.

Что касается самих игроков, то, как отметил тренер футбольного клуба «Кубань» Евгений Калешин, у команды прошло «определённое созревание».

«Сейчас нам не нужно делать кардинальных изменений, необходимо точечное усиление, которое поможет команде просто развиваться дальше. Это три-четыре позиции, которые наш клуб планирует усилить», — сказал Калешин.

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Изменился в клубе и подход к ситуациям. Как отметил Андрей Коробка, он стал более рациональным: «совершенно нет того расточительства, того бездумия, что были ранее». Также кардинально изменился подход в работе с резервом: раньше интернат просто должен был быть при футбольном клубе. Сейчас основная задача — начать работу в самом нижнем эшелоне клубной структуры для того, чтобы в будущем «Кубань» была максимально независима от всех внешних воздействий, добавил вице-губернатор.

Трансферы в команде планируются, однако в 2017 году создавать команду с нуля, как это было в 2016, второй раз не будут.

«Сегодня у нас есть хороший коллектив, сформировавшийся костяк команды, который вполне боеспособен», — утверждает Коробка.

Добавим, что в конце мая футбольный клуб «Кубань» успешно завершил процедуру лицензирования в Российском футбольном союзе, тем самым подтвердив свое право на участие в турнирах, проводимых под эгидой РФС в сезоне-2017/18. В завершившемся сезоне Футбольной национальной лиги «Кубань» провела 38 матчей, в которых записала на свой счет 44 забитых мяча в ворота соперников.