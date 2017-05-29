Санкт-Петербург, 9 июня, 2017, 11:25 — ИА Регнум. Вопрос референдума об отзыве шестерых депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга внесли в повестку очередного заседания городского парламента. Такое решение принял 9 июня комитет Заксобрания по законодательству, передает корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Инициативная группа предложила таким нестандартным способом «уволить» депутатов-инициаторов другого референдума — о судьбе Исаакиевского собора.

Инициаторы референдума о депутатах предлагают спросить петербуржцев, считают ли они необходимым «отозвать депутатов ЗакСа шестого созыва» Михаила Амосова, Бориса Вишневского (оба — «Яблоко»), Алексея Ковалева («Справедливая Россия»), Оксану Дмитриеву, Максима Резника, Сергея Трохманенко (все трое — «Партия роста»).

При этом юридическое управление Заксобрания подчеркнуло, что на референдум не могут быть вынесены вопросы о персональном составе органов госвласти субъекта РФ и органов МСУ. Учитывая это, юристы парламента полагают, что такой вопрос не может быть вынесен на референдум Санкт-Петербурга.

«Налицо правовая неопределенность. Думаю, здесь, коллеги, всё достаточно очевидно», — сказал председатель комитета по законодательству Денис Четырбок («Единая Россия»).

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Кроме того, в повестку пленарного заседания попал и вопрос референдума о рассекречивании интернет-анонимов на территории города. Та же инициативная группа предлагает спросить горожан, считают ли они «необходимым обязать граждан, использующих сеть интернет на территории Санкт-Петербурга, удостоверять свою личность в порядке, предусмотренном законом».

По мнению юридического управления Заксобрания, в компетенцию субъекта РФ не входит регулирование вопросов, связанных с предоставлением персональных данных в контексте предлагаемого на референдум вопроса.

«Формулировка «удостоверять личность» в контексте заданного вопроса в действующем законодательстве отсутствует», — подчеркивают юристы ЗакСа. То есть, это выражение является неоднозначным, и его использование может повлечь «неопределенность правовых последствий» принятого на референдуме решения.

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Таким образом, оба вопроса не соответствуют требованиям федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и городского закона «О референдуме Санкт-Петербурга».

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Напомним, что 7 июня Законодательное собрание Санкт-Петербурга в 15 раз увеличило минимальное количество членов инициативной группы, необходимой для организации регионального референдума, — с 20 до 300 человек. По мнению единороссов, существующий низкий порог для инициирования референдума «обесценивает демократические ценности».