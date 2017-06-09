Москва, 9 июня, 2017, 11:17 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали председателя московского «Яблока» Сергея Митрохина, вышедшего на пикет против программы реновации, который проходил у входа в Госдуму на Охотном Ряду в Москве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Одиночный пикет у входа в Госдуму. Сергей Митрохин

По словам представителей партии «Яблоко», Митрохин просто стоял с плакатом, когда его задержали полицейские. Активистка «Яблока» Юлия Галямина заявила, что задержали троих человек, один из них — Митрохин.

Всего, по словам Галяминой, на пикет вышли около 400 человек. Сотрудники полиции попросили их разойтись.

В настоящее время сотрудники полиции просят участников несанкционированной акции разойтись, у здания Госдумы стоят автозаки.

Уточняется, что Митрохин встал с одиночным пикетом у главного входа в Госдуму, где 9 июня пройдет обсуждение законопроекта о реновации во втором чтении. «В мозгах бы вам реновацию», — написано на плакате лидера московского «Яблока».

Организаторами одиночных пикетов выступили также депутат Мосгордумы Елена Шувалова и Комитет спасения Москвы. По мнению активистов, даже после внесения пакета поправок в законопроекте сохранились все антиконституционные положения.

Предполагается, что законопроект Госдума обсудит после 16:00 мск.