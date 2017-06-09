Китайский клуб предложил за Криштиану Роналду 200 млн евро
Мадрид, 9 июня, 2017, 10:35 — ИА Регнум. Китайский клуб, название которого не разглашается, предложил «Реалу» за трансфер Криштиану Роналду 200 млн евро. Об этом сообщает издание AS.
По информации издания, руководство клуба из «поднебесной» настроено решительно. В их планах — на следующей неделе вылететь в Мадрид, чтобы встретиться с президентом «Реала» Флорентино Пересом и провести с ним переговоры.
Отмечается также, что самому футболисту предлагают зарплату в размере €120 млн в год. Это станет рекордом в истории футбола, если сделка состоится.
Ранее сообщалось о том, что сразу три европейских клуба предложили за нападающего мадридского «Реала» 180 млн евро. Среди тех, кто хочет видеть Роналду у себя назывались французские клубы ПСЖ и «Монако», а также английский «Манчестер Юнайтед».
Напомним, что Роналду перешел в мадридский «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила рекордные на тот момент 80 млн фунтов стерлингов.
В составе мадридского клуба португалец стал двухкратным чемпионом Испании и двухкратным обладателем Кубка Испании. Вместе со «сливочными» он три раза выигрывал Лигу чемпионов. Кроме того, Роналду четыре раза становился обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту планеты.