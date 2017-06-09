Мадрид, 9 июня, 2017, 10:35 — ИА Регнум. Китайский клуб, название которого не разглашается, предложил «Реалу» за трансфер Криштиану Роналду 200 млн евро. Об этом сообщает издание AS.

Haberler.com Криштиану Роналду

По информации издания, руководство клуба из «поднебесной» настроено решительно. В их планах — на следующей неделе вылететь в Мадрид, чтобы встретиться с президентом «Реала» Флорентино Пересом и провести с ним переговоры.

Отмечается также, что самому футболисту предлагают зарплату в размере €120 млн в год. Это станет рекордом в истории футбола, если сделка состоится.

Ранее сообщалось о том, что сразу три европейских клуба предложили за нападающего мадридского «Реала» 180 млн евро. Среди тех, кто хочет видеть Роналду у себя назывались французские клубы ПСЖ и «Монако», а также английский «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Роналду перешел в мадридский «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила рекордные на тот момент 80 млн фунтов стерлингов.

В составе мадридского клуба португалец стал двухкратным чемпионом Испании и двухкратным обладателем Кубка Испании. Вместе со «сливочными» он три раза выигрывал Лигу чемпионов. Кроме того, Роналду четыре раза становился обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту планеты.