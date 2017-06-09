Иматра, Финляндия, 9 июня, 2017, 10:23 — ИА Регнум. Финские пограничники ожидают наплыва российских туристов на границе в предстоящие «длинные» выходные и просят российских путешественников резервировать время на пересечение границы с запасом или запланировать переход на менее загруженных пропускных пунктах не в «пиковые» часы. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 июня в Пограничном отряде по региону «Юго-Восточная Финляндия».

Погрануправление ФСБ РФ Граница РФ и Финляндии в лесной местности

Напомним, в связи с празднованием Дня России 12 июня в РФ выходными будут сразу три предстоящих дня — 10, 11 и 12 июня. В связи с этим многие граждане используют три дня для путешествий в соседние страны.

«Предполагается, что пик движения из России в Финляндию будет наблюдаться в пятницу 9 июня вечером и в субботу 10 июня. Возвращаться домой россияне будут, в основном, в понедельник 12 июня», — отметили финские пограничники, предупредив о вероятности возникновение очередей легковых машин на пограничных переходах.

Пограничная охрана Финляндии заявляет о своей готовности к активному движению через границу в эти дни, однако напоминает российским гражданам, что для быстрого пересечения границы следует заранее подготовить все необходимые для поездки документы.

Кроме того, финские пограничники в очередной раз напоминают, что в Финляндии строго запрещены разрешенные в РФ антирадары и радар-детекторы, а также средства личной самообороны — травматические и газовые пистолеты, электрошокеры и тому подобное.

Добавим, что российские автомобильные туристы проезжают на сопредельную территорию Финляндии через многосторонние автомобильные пункты пропуска (МАПП) «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» в Выборгском районе Ленинградской области.