Москва, 9 июня, 2017, 10:01 — ИА Регнум. Обсуждение законопроекта о реновации во втором чтении вызвало широкий резонанс, возле здания Госдумы на Охотном Ряду проходят митинги против столичной программы, депутаты и сотрудники входят в нижнюю палату парламента под крики «Позор!», передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

ИА REGNUM Одиночный пикет возле здания Госдумы. Сергей Митрохин

Подчеркнуто с одиночным пикетом возле главного входя в Госдуму стоит глава московского «Яблока» Сергей Митрохин."В мозгах бы вам реновацию», — написано на его плакате.

Организаторами пикетов выступили также депутат Мосгордумы Елена Шувалова и Комитет спасения Москвы. Участники одиночных пикетов будут требовать от депутатов отклонить законопроект о сносе «хрущевок» во втором чтении. Активисты считают, что даже после внесения пакета поправок в законопроекте сохранились все антиконституционные положения.

Также в пикетах замечены преподаватели ГУ ВШЭ, которые также протестуют против законопроекта.

Госдума во втором чтении обсудит законопроект о реновации. К тексту этой инициативы поступило 144 поправки от правительства РФ и парламентариев всех фракций, поступили предложения и москвичей, участвовавших в парламентских слушаниях, 90% этих поправок частично или полностью были учтены.

Предполагается, что законопроект Госдума обсудит после 16:00 мск.