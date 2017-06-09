Карпинск, Свердловская область, 9 июня, 2017, 09:11 — ИА Регнум. В Карпинске Свердловской области найдены причины, по которым пациенты центральной городской больницы не получали хлеба. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре.

Security Хлеб

Пациенты не получали хлеб с 1 по 3 апреля и с 6 по 11 мая. Больницей не были выполнены нормы питания по хлебу на человека в сутки, а диетическая сестра Ирина Михеева, как полагает прокуратура, не подсчитывала пищевую ценность и химический состав диет.

После прокурорской поверки и.о. главврача больницы Елена Шалдикова была обвинена по статье 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»), а Ирина Михеева — по статье 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Но выяснился и ещё один нюанс. В марте 2017 года больница объявила электронный аукцион на поставку хлеба на следующий период. При этом заявка индивидуального предпринимателя была признана несоответствующей требованиям и отклонена.

Бизнесвумен обжаловала это решение в областное управление ФАС. В апреле ФАС признало правоту дамы, но это решение отправили в больницу лишь в середине мая. Это стало одной из причин проблем с хлебом.

Сейчас больница уже заключила муниципальный контракт на поставку хлеба. Пока перебоев нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема стала достоянием общественности в середине мая. В самой больнице посетовали на то, что ещё в апреле региональное управление ФАС приостановило аукцион на поставку хлеба в больницу. Заседание по рассмотрению аукциона должно было пройти 14 апреля, но к середине мая никаких документов о его итогах не пришло.