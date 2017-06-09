Темрюк, Краснодарский край, 9 июня, 2017, 08:14 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в городе Темрюк из-за аварии без воды на целый день остались примерно 30 тыс. человек. Это почти весь город (по данным открытых источником, в нём проживает немногим более 39,6 тыс. человек). Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС 9 июня, сообщение о порыве на центральном водоводе диаметром 530 мм в районе горы Миска поступило дежурному диспетчеру в полдень 8 июня. Однако, по информации местной администрации, три порыва водовода были обнаружены ещё около 9 часов утра.

Admtemruk.ru Ликвидация порыва на водоводе

Центральный водовод, обеспечивающий город Темрюк водой, вышел из строя в результате длительной эксплуатации, добавили в мэрии города.

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Целый микрорайон Краснодара остался без воды

На место выехали коммунальщики, оперативная группа Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники водоканала. Ликвидировали последствия аварии три аварийные бригады специалистов с привлечением спецтехники для разрытия водовода, откачки воды и устранения порывов.

Уже через час труба была обследована и определены все места порывов и объемы повреждений. К 16:00 8 июня два порыва были устранены Силами специалистов Темрюкского управления жилищно-коммунальные хозяйства, завершались сварочные работы по ликвидации третьего порыва.

Населению на время отключения ресурса был организован подвоз питьевой воды, а на всех социально-значимых объектах обеспечен суточный запас воды.

После завершения аварийно-восстановительных работ воду подали в водовод в тестовом режиме. Уже к полуночи водоснабжение города было восстановлено.

Аварии на водоводах на Кубани — не редкость. Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года в Новороссийске из-за порыва трубопровода без воды остались 48 тыс. человек. Страдают от коммунальных аварий страдают и жители Сочи. Так, только 21 марта в олимпийской столице произошло сразу два порыва на трубопроводе.