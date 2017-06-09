Санкт-Петербург, 9 июня, 2017, 08:14 — ИА Регнум. Три вагона пригородного электропоезда сошли с рельс поздно вечером 8 июня на станции Белоостров в Курортном районе Санкт-Петербурга. Вагоны устояли на железнодорожном полотне и не опрокинулись, поэтому ЧП обошлось без пострадавших.

Rzd.ru Финляндский вокзал

Ночью шли восстановительные работы. В настоящее время движение поездов на аварийном участке полностью восстановлено. Идет доследственная проверка, причина аварии устанавливается.

По данным Октябрьской железной дороги (ОЖД), сход вагонов пригородного электропоезда сообщением Санкт-Петербург — Кирилловское произошел 8 июня в 22:35 на станции Белоостров.

К месту ЧП были направлены восстановительные поезда со станций Выборг и Санкт-Петербург-Финляндский, на ОЖД был создан оперативный штаб по координации восстановительных работ.

Пассажиров аварийной электрички автомобильным транспортом доставили до ближайшего населённого пункта — города Сестрорецк (входит в состав Санкт-Петербурга).

Из-за аварии были задержаны поезда Выборг — Санкт-Петербург (задержка более двух часов) и Хельсинки — Санкт-Петербург (задержка на полтора часа). Пассажиров задержанных поездов, прибывших в город уже ночью, по Санкт-Петербургу развозили специально выделенными автобусами.

«9 июня в 00:16 ранее приостановленное движение поездов по станции Белоостров восстановлено», — сообщили утром 9 июня в пресс-службе ОЖД.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу уточнили, что лишь в 04:15 9 июня сошедший с рельс электропоезд своим ходом убыл для проведения дальнейшего осмотра, и железнодорожное сообщение полностью восстановлено.

«Контактный провод не повреждён, железнодорожные пути без повреждений», — добавили в ГУ МЧС. Там вновь подтвердили, что пострадавших в результате аварии нет. На месте ЧП работали 39 единиц техники и 135 человек личного состава.

Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по факту схода трех вагонов электрички на железнодорожном переезде в поселке Белоостров. Об этом 9 июня сообщило Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ. На месте происшествия работала следственная группа в составе следователей и криминалистов.

«После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств происшедшего, этому случаю будет дана правовая оценка», — отметили в СЗСУ СКР на транспорте.