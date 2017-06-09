Якутск, 9 июня, 2017, 08:15 — ИА Регнум. В Якутии только 15% поступивших заявок на бесплатное выделение больших участков земли завершилось заключением договоров. Такие данные на заседании совета при полпреде президента РФ Юрия Трутнева 8 июня озвучил глава республики Егор Борисов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

Иван Шилов ИА REGNUM Гектары

Читайте также: Гектары в Якутии: почему заявки поступают, а земли не выдаются?

При этом по количеству поступивших заявлений на гектары Якутия занимает второе место в ДФО: землю в республике изъявили желание получить 17 899 человек, но пользоваться ею пока могут только 2 716.

Объясняя такой результат, Егор Борисов назвал одной из главных проблем, затягивающих сроки рассмотрения заявлений, несовершенство Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.рф». Границы участков по-прежнему отображаются со смещением, и это замедляет процесс их оформления. Кроме того, система не может автоматически правильно определить уполномоченный орган по местоположению земельного участка, и на переадресацию заявления тоже тратится время.

Читайте также: В Якутии до сих пор не решена проблема смещения дальневосточных гектаров

Ещё одна причина медленной передачи земель желающим — поведение самих заявителей, которые после подачи документов не выходят на связь, констатировал глава Якутии. Тем не менее, перечислив проблемы, он пообещал, что к середине июля работа по всем заявлениям с истёкшим сроком рассмотрения будет завершена.

Егор Борисов также рассказал, что в центральных районах республики, где подано больше всего заявок на гектары (Амгинском, Намском, Мегино-Кангаласском и Хангаласском), сейчас пытаются расширить границы населённых пунктов. С этой целью будут вносится корректировки в нормативно-правовые акты.

Читайте также: Раздавать гектары Якутии мешают острая нехватка кадров и старые компьютеры

Говоря о проблемах, тормозящих выдачу гектаров, глава региона не упомянул о нехватке специалистов в курирующих этот процесс ведомствах. Как сообщало ИА REGNUM, на это жаловались в департаменте охраны лесов, который выполняет раздачу земель лесного фонда.

В ведомстве информировали о том, что фактически всеми вопросами по федеральному закону 119-ФЗ занимается только 3 специалиста, что не позволяет оперативно обрабатывать поступающие заявки, готовить договора и так далее. Также существует проблема материального характера: устаревшая компьютерная техника и нехватка финансового обеспечения для приобретения расходных материалов. Сроки рассмотрения заявок пытаются сократить, привлекая на работу сотрудников других отделов департамента и студентов, проходящих производственную практику.

Читайте также: «Бардак — верное определение ситуации вокруг дальневосточных гектаров»