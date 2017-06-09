Токио, 9 июня, 2017, 05:25 — ИА Регнум. Отречение от престола императора Японии Акихито, связанное с его пожилым возрастом и состоянием здоровья, одобрено верхней палатой японского парламента, пишет Japan Times.

Twilog.org Нарухито

Уточняется, что парламент принял закон, согласно которому власть после отречения переходит к наследному принцу Нарухито.

День, когда произойдет передача власти, будет назван до конца года. Уточняется, что подобная процедура произойдет впервые за два века.

Напомним, императору Акихито 83 года, его наследнику Нарухито 57 лет. Согласно японскому законодательству, император может покинуть престол, только умерев.

У Акихито три наследникп: старший сын принц Нарухито, младший сын принц Акисино и сын принца Акисино — десятилетний принц Хисахито. Существует угроза пресечения династии, что может привести к нежелательным последствиям для государства.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 июня нижняя палата японского парламента приняла закон, по которому императору страны позволено уходить в отставку. Закон составлен таким образом, что будет действителен в течение ближайших трех лет и связан лишь с личностью Акихито.