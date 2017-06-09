220 тыс. мигрантов в Германии ждёт депортация
Берлин, 9 июня, 2017, 05:16 — ИА Регнум. На сегодняшний день депортация 158 тыс. мигрантов в Германии временно отложена, сообщает Die Tagesschau. Об этом стало известно из ответа МВД Германии на запрос фракции Зеленых в бундестаге.
Согласно официальным данным, в период с 2015 по 2016 год в Германию прибыли около 1,2 млн мигрантов.
МВД Германии сообщает, что к апрелю 2017 года 62 тыс. человек были зарегистрированы со статусом «обязаны покинуть страну незамедлительно».
158 тыс. беженцев и мигрантов разрешается остаться в Германии на определенный срок, но их также ждет депортация на родину.
Они должны покинуть страну, но из-за некоторых обстоятельств остаются на территории ФРГ до сих пор: болезнь, отсутствие документов, для афганских беженцев причиной временной отмены депортации является чрезвычайное положение в Афганистане, связанное с терактами.
Таким образом, 220 тыс. мигрантов в Германии должны быть депортированы в будущем.
В основном мигранты, которые должны покинуть Германию, — это граждане Ирака, Афганистана и Албании.