Вашингтон, 9 июня, 2017, 04:13 — ИА Регнум. Поиск специалистов для работы по взаимодействию с российскими властями начали американские компании Facebook и Google. Соответствующие материалы размещены на официальных сайта компаний.

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В обращении, опубликованном Facebook, отмечается, что компания стремится сделать мир более открытым. Формируется «компания другого типа, которая помогает миллиардам людей во всем мире связываться и делиться тем, что для них наиболее важно».

«Поскольку Facebook стал частью повседневной жизни сотен миллионов людей во всем мире, политики многих стран, естественно, хотят поговорить с нами, и мы хотим поговорить с ними», — отмечает компания.

Отмечается, что Facebook ищет специалиста по политическим коммуникациям, от которого требуется, во-первых, желание работать в интернете, а во-вторых, «глубокое знание политической и регуляторной динамики в России».

Успешные кандидаты станут частью команды, которая занимается рядом задач современной государственной политики, включая конфиденциальность, безопасность, свободу выражения мнений, влияние интернета на экономический рост и «новые возможности для демократического участия».

Специалист по этим вопросам будет работать в Варшаве.

Google намерен найти специалиста для работы в Москве. Ему предстоит вести дела с политиками различных уровней, в том числе — с членами правительства и политиками вне правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после терактов в Великобритании, произошедших 3 июня, Facebook и Twitter пообещали помочь в борьбе с экстремизмом в интернет-пространстве.

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