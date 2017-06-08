Астана, 9 июня, 2017, 02:58 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин договорились укрепить двусторонние связи и усилить роль Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) во время встречи, а Астане, передает агентство «Синьхуа».

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Главы двух стран встретились на полях 17-го саммита ШОС в столице Казахстана. Председатель КНР Си Цзиньпин высказал мнение в разговоре с российским президентом, что ШОС сталкивается с серьезнейшими вызовами развития, в связи с чем и Китай, и Россия должны упрочить коммуникации и координацию друг с другом, твердо следуя «шанхайскому духу», укрепляя солидарность в рядах членов ШОС, поддерживая региональную безопасность и стабильность, продвигая прагматичное сотрудничество, а также постоянно усиление влияния ШОС на мировой арене.

Си призвал ШОС сыграть более серьезную роль в вопросе восстановления мира в Афганистане, добавив, что после передачи пальмы председательства в ШОС по окончанию саммита в Астане Китаю, Поднебесная продолжит вести тесную координацию со всеми участниками, включая Россию во имя достижения развития всей структуры.

Во время встречи в кулуарах майского форума сотрудничества «Одни пояс — один путь», который прошел в Пекине, лидеры двух стран достигли важного консенсуса касательно необходимости сохранения высокого уровне двустороннего стратегического партнёрства, полагает председатель Си.

«В рамках текущей сложной международной обстановки, звучные китайско-российские отношения играют важное значение для развития дух стран, равно как и для поддержания мира и глобальной стабильности», — заявил Си.

Две державы должны усилить взаимную поддержку по вопросам, касающимся их базовых интересов, полагает Си, призывая к достижению больших результатов при сотрудничестве в рамках инициативы «Нового шелкового пути» и Евразийского экономического союза.

Китайский лидер также призвал страны углубить обмены между народами двух стран в культурной плоскости, а также усилить взаимодействие по региональным и глобальным проблемам.

Со своей стороны, президент Путин заявил, что придает огромное значение высокому уровню отношений между Россией и Китаем. Он призвал обе стороны умножить их усилия во имя обеспечения мира, стабильности и безопасности как на региональном, так и на глобальном уровнях.

«Россия и Китай должны работать вместе со всеми участниками во имя укрепления единства и слаженности внутри ШОС и усиления ее влияния на международной арене», — заявил Путин.

Кроме того, стороны обменялись взглядами на решение проблемы Афганистана и Корейского полуострова, а также на другие международные вызовы.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры двух стран также обсудили во время встречи в Астане предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, который президент РФ Владимир Путин назвал главным мероприятием в двусторонних отношениях в 2017 году.