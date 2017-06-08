Осло, 9 июня, 2017, 01:23 — ИА Регнум. Норвегия добывает около 2 миллионов баррелей черного золота в день, то есть в течение трех дней выдает на-гора бочек немного больше, чем количество населения страны.

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Согласно данным норвежского агентства социального обеспечения, в 2016 г. на различные пособия (включая выплаты компенсаций безработным) казна израсходовала около 20 миллиардов евро, примерно половина из которых приходится на выплату пенсий и пособий по инвалидности.

Как подчеркивает агентство Bloomberg, официальный уровень безработицы в стране — 3%, однако при этом почти 20% получают либо в полном размере компенсацию по отсутствию занятости, либо частично.

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«Для поддержания норвежской системы собеса на плаву требуется сегодня больше людей работающих и меньше — потребляющих», — сказал, комментируя положение дел, директор службы социального обеспечения Сигурн Варенг.

Уровень государственных расходов Норвегии на поддержание жизни населения — один из самых высоких в мире. В 2016 году он составлял 51% от ВВП страны.

«Доходная часть бюджета на 13% наполняется поступлениями от налоговых отчислений нефтяной промышленности. На долю нефти и газа приходится 47% всего объема экспорта страны, и уменьшение доходности этого сектора обернется большими потерями в сфере социальных выплат», — комментирует Жаннетте Стрём, экономист крупнейшего норвежского банка DNB.