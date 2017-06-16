Санкт-Петербург, 16 июня, 2017, 12:58 — ИА Регнум. Сегодня, 16 июня, издательство «Бумкнига» выпустило комикс фламандского автора Брехта Эвенса «Пантера». Книга, которую на первый взгляд легко спутать с детской, шокирует и время от времени вызывает страх, обнажая человеческие пороки, умело скрытые за яркими иллюстрациями.

Издательство «Бумкнига» Обложка комикса Брехта Эвенса «Пантера»

Дмитрий Яковлев, директор издательства, поделился с ИА REGNUM : «Безумно красивая книга, порою очень страшная. Это история о Принце Пантера, который внезапно появляется в комнате маленькой девочки, переживающей смерть своей кошки. Он начинает ее утешать, но это, скорее, странная игра обольщения между кошкой и её добычей».

Комикс Брехта Эвенса нередко сравнивают со сказками братьев Гримм и даже «Лолитой» Набокова. Каждая фраза Пантеры отшлифована в соответствии с желанием девочки, она получает именно те истории, которые хотела бы услышать. Но то, что кажется на первый взгляд обычной игрой между хищником и его добычей, вскоре приобретает скрытый сексуальный характер.

ИА REGNUM публикует фрагмент нового комикса:

Огромное место в комиксе имеет цвет. Он помогает читателю ориентироваться как в сюжете, так и в персонажах. Например, когда в повествовании отсутствует Пантера, преобладают красный и синий цвета. При его появлении на страницах возникает желтая краска, привлекающая внимание читателя. Новый цвет словно говорит: «Обрати внимание и обрадуйся приходу Пантеры так же, как это делает девочка».

«Графическая составляющая и является как раз таки тем, что первым делом привлекает в этом комиксе, — пишет в свой статье на сайте ИА REGNUM Максим Трудов. — В своей шестой книге Брехт Эвенс доводит своё мастерство до совершенства. Если акварель в его прошлых книгах, где каждая страница делалась за раз, можно было назвать порой неаккуратной и грязной, то в случае с «Пантерой» художник потратил много времени на перерисовывание отдельных кадров и полную переработку истории после подготовки первого варианта комикса — всё, чтобы добиться необходимого настроения неоднозначности показываемого мира. Вместе с героиней читатель радуется каждому появлению Принца Пантеры. В его присутствии большие развороты поражают своей красочностью и игрой с перспективой, а короткие кадры с диалогами без фона не дают заскучать из-за постоянно сменяющейся формы необычного гостя, который по собственной воле сменяет личину величественного льва из Месопотамии на маску мультяшного кота».

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Издательство «Бумкнига» Фрагмент комикса Брехта Эвенса «Пантера»

Графическое изображение Пантеры рассказывает о его персонаже больше, чем текст. С каждой новой картинкой главный герой меняет свой облик, словно хамелеон: сейчас это милые кошачьи глазки, а уже на следующей странице — воплощение зла. Во многом Пантера напоминает дьявола, умело проникающего в душу своей жертвы.

«Я просто делал зарисовки, — рассказывает Брехт Эвенс. — Когда вы делаете эскиз, у вашего персонажа нет определенной формы. А так как он много играет и притворяется, наброски, действительно, получаются очень разными. Сначала милые, потом темные и зловещие. И тогда я понял, что именно таким образом нужно работать надо всей книгой».

Издательство «Бумкнига» Фрагмент комикса Брехта Эвенса «Пантера»

Образ Пантеры может ввести русского читателя в заблуждение по той причине, что в нашем понимании это животное с черным окрасом шерсти и, если речь идет о литературном произведении, преимущественно женского рода.

«Мы долго думали над тем, не повлияет ли род русского слова «пантера» на восприятие персонажа. Примеривали слово «леопард», так как в русском именно так называется этот пятнистый зверь, но автор был настроен решительно против, — говорит переводчик Екатерина Торицына.— Мое личное мнение — это мнение человека, незнакомого почти вообще с этим жанром, но вынужденного ознакомиться с произведением довольно основательно. И совершенно точно можно сказать, что мое впечатление сильно изменилось в лучшую сторону: столько в этой книге, на первый взгляд, простых вещей, которые надолго оседают в голове и требуют осмысления. И как переводчику мне было очень хорошо видно, сколько в книге неприметной с первого взгляда логики».

Издательство «Бумкнига» Фрагмент комикса Брехта Эвенса «Пантера»

Помимо центрального образа Пантеры автор обращает внимание читателя и на других фантастических персонажей, несущих в себе скрытый смысл. Например, жираф, который не произносит ни слова, и чья форма меняется в соответствии с пожеланиями окружающих; или детская игрушка, кажущаяся милой и безобидной, но таящая внутри самые темные мысли. Каждый из героев обладает характером, свойственным человеку.

Еще одной подсказкой для читателя, помогающей ориентироваться в темпераментах героев, стал шрифт. Фразы всех персонажей написаны в разных стилях.

«Весь текст в оригинале, в нидерландском издании, написан вручную — так же пришлось сделать при работе над русской версией, — рассказывает ИА REGNUM комиксист Ольга Лаврентьева, занимающаяся русским леттерингом для «Пантеры». — Зимними вечерами я медленно писала текст пером на графическом планшете. Невероятно здорово было находиться внутри великолепной книги и работать со страницами оригинала. В «Пантере» у каждого персонажа речь окрашена в определенный цвет и написана своим, особым почерком. Поэтому мне надо было очень внимательно скопировать несколько почерков: пропорции букв, наклон, толщину. Кроме того, шрифт часто меняет размер, изгибается, раздувается, стекает вниз, чтобы передать в речи эмоции. Все эти важные детали сохранены в русском издании».

Издательство «Бумкнига» Фрагмент комикса Брехта Эвенса «Пантера»

Как и весь комикс, концовка не отпускает читателя и следует за ним даже после закрытия книги. Тысячи вопросов, с которыми нужно «переспать» и понять, что имел в виду автор. Однако Эвенс предпочитает не комментировать этот момент, давая лишь одну подсказку: красочность книги заканчивается ровно на том моменте, где перестает существовать волшебная страна Пантерия.