Бишкек, 8 июня, 2017, 21:40 — ИА Регнум. В городе Нарын на севере Киргизии сегодня, 8 июня, произошел конфликт между местной молодежью и студентами из Таджикистана, проходящими обучение в Университете Центральной Азии, пишет «Turmush».

Ucentralasia.org/ Студенты Университета Центральной Азии (УЦА). Нарын, Киргизия

Несколько десятков представителей нарынской молодежи организовали акцию протеста у здания университета, потребовав наказать таджикистанских студентов, участвовавших в драке 27 мая между местными жителями и таджикистанцами во время соревнований по баскетболу.

Местные органы власти попытались погасить конфликт, организовав собрание с участием протестующих жителей Нарына, студентов и преподавателей вуза, а также милиции и полномочного представителя правительства в Нарынской области Аманбая Кайыпова.

Встреча в здании университета проходила бурно. Местная молодежь агрессивно требовала от студентов УЦА на коленях просить прощения за произошедший инцидент.

Как отмечает Kloop.kg, «полномочный представитель правительства в Нарынской области Аманбай Кайыпов призвал собравшихся решить вопрос «цивильно», но толпа его не стала слушать».

Студенты университета, а также несколько преподавателей встали на колени и извинились перед толпой.

Столкнувшись с угрозами, представители Университета попытались сгладить конфликт:

Я бы хотела попросить прощения у жителей города Нарын. Наш университет только начал свою деятельность. Так как мы приехали совсем недавно, мы еще не очень хорошо изучили Нарын. Наверное, нам нужно больше времени, чтобы узнать, как жить в Нарыне, как проводить соревнования в Нарыне. Наверное, нам стоит лучше подготовиться к следующему спортивному матчу.

Мы стараемся работать вместе — сотрудничаем с молодежью Нарына, с Нарынским государственным университетом. Конфликтов не должно быть, мы должны укреплять наши взаимоотношения. Молодежь Нарына — динамично саморазвивающаяся молодежь», — сказала декан университета Диана Пауна.

После извинений нарынская «динамично саморазвивающаяся молодежь» покинула помещение университета.

Справка: Университет Центральной Азии (УЦА) находится в Нарыне (центр одноименной области в Киргизии). Создание ВУЗа и его существование финансирует духовный лидер исмаилитов Ага Хан IV. Обучение в нем проходят студенты из Таджикистана, Киргизии, Афганистана, Казахстана и пр. Согласно данным с официального сайта организации, «миссия УЦА заключается в стимулировании социально — экономического развития Центральной Азии и ее горных сообществ».