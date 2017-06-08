Тбилиси, 8 июня, 2017, 20:39 — ИА Регнум. В Нью-Йорке, задержаны 15 граждан Грузии, в том числе два известных грузинских боксера — Автандил Хурцидзе и Леван Макашвили, которые обвиняются в принадлежности к преступной группировке. Об этом сообщают грузинские СМИ со ссылкой на информацию министерства юстиции США. Всего задержаны 33 члена некоей российско-грузинской группировки, главарем которой называется криминальный авторитет Рома Питерский.

Chris Yarzab Арест

Сообщается, что преступная группировка действовала в нескольких штатах и занималась вымогательством денег, торговлей наркотиками и оружием. Эту группировку также обвиняют в целом ряде убийств и незаконном ношении огнестрельного оружия.

Родственники и коллеги грузинских спортсменов в Тбилиси какую-либо принадлежность Автандила Хурцидзе и Левана Макашвили к преступной банде отрицают и предполагают, что произошло недоразумение, в котором в США вскоре разберутся.

На сообщение о задержании граждан Грузии в Нью-Йорке откликнулись в МИД Грузии. Как заявил журналистам первый заместитель министра иностранных дел Давид Залкалиани, консульству Грузии в США поручено разобраться в случившемся и уточнить детали.

«Это совершенно новая информация. Генеральному консульству Грузии в Нью-Йорке поручено подключиться к этому процессу и разобраться в деталях», — заявил журналистам первый заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и пообещал, что как только МИД получит какую-либо информацию, обязательно сообщит о ней общественности.