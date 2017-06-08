Тбилиси, 8 июня, 2017, 20:13 — ИА Регнум. В парламент Грузии уже поступило предварительное заключение Венецианской комиссии Совета Европы по проекту изменений в Конституцию Грузии, но ознакомилось с ним пока только руководство парламента. Часть этого текста стала известна и ряду грузинских СМИ. Как сообщает Общественное телевидение Грузии, комиссия в целом позитивно оценивает реформу избирательной системы, которая предусматривает, в том числе и спорный принцип распределения мандатов, но делает определенные замечания.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

Комиссия констатирует, что в результате этой реформы Грузия останется централизованным государством, в котором будет действовать однопалатный парламент. В условиях отсутствия традиции независимости суда высок риск доминирования парламентского большинства. Для обеспечения равноправия между слоями власти Грузии рекомендуют создать вторую палату парламента и усилить роль парламентской оппозиции. Позитивно оценивается переход от пропорционально-мажоритарной к пропорциональной системе выборов парламента, но отмечаются три сдерживающих механизма — остающийся в силе пятипроцентный барьер, принцип, по которому мандаты, доставшиеся не преодолевшим этот барьер партиям, получает победившая на выборах партия, а также решение об упразднении избирательных коалиций и блоков.

По оценке Венецианской комиссии, эти три фактора ограничивают эффективность пропорциональной системы. Поэтому правительству Грузии рекомендуют применять другой принцип распределения мандатов, в частности, пропорционально распределить их между всеми преодолевшими пятипроцентный барьер партиями, либо сократить его до 2−3%.

Предусмотренный законопроектом порядок выборов президента (непрямых выборов представительным органом) комиссия оценивает позитивно, отмечая, что это соответствует европейским стандартам. Положительно оценивается и инициатива введения такого порядка выборов с 2023 года. Но при этом отмечается, что в условиях отсутствия второй палаты парламента и имеющего парламентское большинство сильного правительства президент в грузинской конституционной системе является главной балансирующей силой. Соответственно переход к непрямым выборам президента не должен привести к такой ситуации, когда представлять кандидатуру президента постоянно и эксклюзивно будет только большинство.

Хотя предварительные замечания Венецианской комиссии отражают все те претензии, которые к конституционному законопроекту в ходе его обсуждения высказывали представители оппозиции, неправительственного сектора и администрации президента, правящая «Грузинская мечта» уже заявила, что заключение комиссии отражает ее подход и позицию.

«Предварительные рекомендации Венецианской комиссии соответствуют подходам правящей команды», — заявил журналистам, комментируя документ, председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, вскоре содержание заключения станет известно и представителям оппозиции. Парламент направит Венецианской комиссии свои ответные комментарии.

«Мы получили от Венецианской комиссии предварительный документ. Мы готовы переслать этот документ другим субъектам. Единственное, что мы сделаем, это отправим комиссии наши комментарии, чтобы окончательно уточнить отдельные вопросы. В этом заключении есть определенные технические недочеты. Это дело 2−3 дней, после чего документ станет доступным и для оппозиции», — пообещал Кобахидзе.

Приемлемы рекомендации Венецианской комиссии и для администрации президента Грузии, которая считает, что в заключении в целом отражен тот дух, который обеспечит создание механизмов баланса и равноправия всех слоев власти. Соответствующий комментарий сделала политический секретарь президента Грузии Пикрия Чихрадзе.

«Мы ознакомились с первичным документом Венецианской комиссии. Очень важно, что эти рекомендации отражают именно тот настрой, который в течение всего периода обсуждения конституционных изменений был у грузинского общества… В этих рекомендациях адекватно отражены те темы, которые так волновали грузинское общество в течение всего времени, пока работала конституционная комиссия», — заявила Чихрадзе и подчеркнула, что рекомендации Венецианской комиссии обязательно должны быть учтены.

Как известно, основные претензии по проекту изменений в Конституцию и у администрации президента, и у общественных организаций и оппозиции, были к порядку выборов президента, ряду моментов новой системы выборов парламента, в том числе к принципу, по которому нераспределенные мандаты будут доставаться победившей на выборах партии, а также к существенному ограничению полномочий президента.

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