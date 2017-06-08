Москва, 8 июня, 2017, 19:57 — ИА Регнум. Решением президиума Генсовета «Единой России» были утверждены протоколы региональных отделений партии в Республике Бурятия (кандидат на пост главы региона — Алексей Цыденов), в Севастополе (кандидат на пост главы города федерального значения — Дмитрий Овсянников) и Ярославской области (кандидат на пост главы региона — Дмитрий Миронов).

«Единая Россия»

«Все предложенные кандидаты стали победителями предварительного голосования в своих регионах, доказав свою состоятельность», — заявил секретарь Генерального Совета «Единой России» Сергей Неверов.

Также на заседании было принято решение о проведении XV Гражданского форума Ярославской области 20 июня при содействии «Единой России». Кроме того, 24 июля в Краснодаре, по решению президиума Генсовета, состоится форум «Единой России» «Городская среда».

«В этом году организатор форума в Ярославле — Общественная палата, которая обратилась к нам с предложением стать соорганизатором. И мы решили объединиться, тем более, что у нас был запланирован форум по НКО. Мы проговорили формат с ведомствами, которые задействованы в этом блоке, — сообщил Сергей Неверов, отметив, также, что к форуму Партии «Городская среда» также идет активная подготовка, — К 24 июля везде пройдут конкурсы и мероприятия в рамках нашего партпроекта «Городская среда».