Москва, 8 июня, 2017, 19:45 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова заявила, что российские граждане стали меньше пить и курить. Об этом Скворцова заявила сегодня, 8 июня, в ходе европейского совещания Всемирной Организации Здравоохранения для национальных руководителей и менеджеров программ по НИЗ «На пути к третьему десятилетию».

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По словам Скворцовой, российские граждане стали на 13,5% меньше употреблять алкоголь и на 21,5% меньше употреблять табак. При этом на 18% увеличилось количество граждан, занимающихся спортом.

«Системная работа в этом направлении позволила нам за период с 2012 по 2016 год, по предварительным данным, снизить общее потребление в литрах в этиловом эквиваленте на душу населения потребления алкоголя на 13,5%, а число лиц, систематически занимающихся физкультурой и спортом, увеличить на 18%», — сказала Скворцова.

Она также сообщила, что согласно исследованиям ГАТС, распространенность потребления табака снизилась в России с 39,4% в 2009 году до 30,9% в 2016 году. То есть более чем на 21,5%, пояснила Скворцова.

Также глава Минздрава отметила, что пассивное курение в России снизилось на 37%.

Также Скворцова утверждает, что в период с 2004 по 2015 годы распространенность курение табака среди несовершеннолетних снизилась в России более чем в три раза.

«Результаты… показывают правильность выбранной государственной политики и правильность законодательной базы, которая за это время была принята в нашей стране», — подчеркнула Скворцова.