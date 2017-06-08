Нью-Дели, 8 июня, 2017, 19:32 — ИА Регнум. Индия имеет все предпосылки к тому, чтобы в ближайшее время нарастить собственную добычу нефти, ее запасы и сократить импорт энергоносителя. Это стало возможным благодаря тому, что правительство страны ввело несколько новых инициатив и изменило законодательство. Одна из них начнет действовать уже с июля 2017 года. Об этом пишет сегодня, 8 июня, «Вести Экономика».

Айтен Юран Индия

Отмечается, что в Индии растет численность среднего класса, наблюдается рост потребительского спроса. Поэтому, как ожидается, зависимость страны от импорта углеводородов будет только усиливаться. В связи с этим правительство пытается за счет применяемых мер компенсировать повышение импорта.

В качестве одной из мер можно отметить указание индийского премьер-министра Нарендры Моди сократить зависимость страны от импортной нефти к 2020 году на 10%. Для достижения этой цели еще в 2015 году министр нефтяной промышленности Дармендр Прадан объявил о выставлении на аукцион 67 истощенных месторождений. Благодаря этому удалось осуществить модель распределения доходов, а также выдачу лицензий, позволяющих вести разведку и добычу нефти не только традиционным способом. В результате удалось заложить основу новой политики в области разведки. Например, компании, которые успешно вели свой бизнес, получали лицензии на месторождения сроком на 20 лет. Документ позволял предприятиям продавать добытый газ по рыночной цене. С другой стороны, в таком аукционе не участвовали крупные компании, только небольшие местные.

Вторая важная инициатива, направленная на сокращения зависимости Индии от импорта нефти, — это политика лицензирования нераспределенного фонда, то есть когда участники тендера сами предлагали земли для разведки. Такие тендеры начнут проводить с июля 2017 года по два раза в год.

Последняя важная мера — контракт на нефтедобычу для всех типов углеводородов. Подобные контракты заключают на срок от шести лет с возможностью их пролонгации.

Отметим, что в целом зависимость Индии от нефти является характерной чертой экономики этой страны. Основные поставщики нефти в эту страну — это Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак. Небольшое объемы нефти в Индию поставляет и Россия.

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В 2014 году, когда произошел обвал цен на нефть, Индия, заинтересованная в устойчивом и регулярном поступлении энергоносителя, получила значительную финансовую экономию. По разным оценкам, ввоз нефти в последние годы в Индию достигает примерно 75—77% внутреннего спроса. Собственная добыча нефти в стране остается на уровне 33−34 млн тонн. В то время как потребление уже выросло до 120 млн тонн в год и продолжает расти.

Эксперты полагают, что потребление нефти на индийском рынке в ближайшие десять или пятнадцать лет будет расти примерно на 4% в год. Переход Индии к новой нефтяной политике — сокращению зависимости от импортной нефти — был обусловлен несколькими факторами. Во-первых, это падение цен на нефть, благодаря которому удалось сэкономить около $50 млн. Во-вторых, курс правительства Моди, направленный на рост национального промышленного производства. Это, в свою очередь, невозможно без развития собственной энергетики.

В то время, когда в условиях низких цен на нефть компании по всему миру сокращают инвестицию в разведку, Индия, напротив, вкладывает средства в эту сферу. Только за последние полтора года здесь было пробурено около 500 скважин. Также инвестируются средства в разработку месторождений и другие нефтяные проекты.

Что касается газа, который тоже мог бы удовлетворить растущий спрос на энергию, то прогнозируется значительный рост добычи голубого топлива. За счет шахт Манипур, Трипура и Мизорам. Деньги вкладывают и в развитие трубопроводной системы, на разработку месторождений.