Москва, 8 июня, 2017, 19:13 — ИА Регнум. В Госдуме придумали, как обойти мораторий на смертную казнь, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев предлагает дать судам право выносить смертный приговор террористам, но с отсрочкой исполнения наказания до момента отмены моратория на высшую меру наказания.

ИА REGNUM

Мораторий на смертную казнь действует в России с момента ее вступления в Совет Европы, то есть с 1997 года.

«Я предлагаю, и это моя позиция, все-таки прописывать в приговоре и давать оценку о том, что применять меру наказания в виде смертной казни в отношении террористов, но отсрочить ее исполнение до момента, как появится всеобщее осознание того, что эту меру наказания надо применять. Дать возможность судам назначать это наказание», — сказал Пискарев.

Предложение парламентарий намерен обсудить с экспертами.

Отвечая на вопрос, как быть с судейскими ошибками, глава комитета Госдумы отметил, что на сегодняшний день есть полная гарантия от ошибок — отсрочка исполнения приговора.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, смертная казнь могла бы вернуться в Россию в результате референдума о принятии новой Конституции, так как 60−70% граждан поддерживают такую меру, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в мае на международной конференции, приуроченной к 25-летию со дня создания КС РФ.

Ранее в поддержку смертной казни выступил и глава СК. В России нужно отменить мораторий на смертную казнь для людей, осужденных по статье «Убийство», считает председатель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин.

«Либералы начинают рассуждать: нужна смертная казнь или не нужна, что выше, что лучше, что по-христиански, что не по-христиански, — отметил глава СКР. — Я лично выступаю за смертную казнь, прежде всего как человек».

Законопроекты о смертной казни для террористов не раз вносились в Госдуму, в частности, в 2015 году. Парламентарии предлагали внести изменения в статьи 205 и 205.1 Уголовного кодекса РФ, предусматривающие в качестве исключительной меры наказания — смертную казнь за совершение, организацию и пособничество в организации террористических актов.