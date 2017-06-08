Кигали, 8 июня, 2017, 17:18 — ИА Регнум. Эколог из Венгрии погиб в результате нападения носорога в национальном парке Акагера в Руанде, 8 июня сообщает Associated Press.

Pixabay.com Носорог

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Погибший Криштян Гьонги сделал очень много для возрождения популяции чёрных носорогов, заявил генеральный директор африканских парков в Руанде Питер Фернхейн. Гьонги обучал егерей отслеживать и защищать носорогов.

Напомним, в мае по меньшей мере 18 Восточных черных носорогов вернулись в Руанду из ЮАР, спустя десять лет с момента исчезновения последнего чёрного носорога в восточно-африканской стране.

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Более 50 чёрных носорогов обитали в парке Акагера в 1970-х годах. Позднее браконьеры истребили всю популяцию чёрных носорогов в Руанде.