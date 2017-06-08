Нижний Новгород, 8 июня, 2017, 16:18 — ИА Регнум. В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении члена участковой избирательной комиссии Починковского района, подозреваемого в сбыте наркотиков в особо крупном размере.

Publicdomainpictures.net Наркомания

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, 58-летний подозреваемый был задержан после того, как 4 июня 2017 года, находясь на территории села Починки, он продал 30-летнему 10 граммов метадона.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере»).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Нижегородской области 70-летний пенсионер был осужден за то, что пытался лечить свою жену, изготавливая для нее лекарства из маковой соломки. Мужчина собрал на своем огороде дикорастущий мак и принес к себе в дом. Полученную после сушки маковую солому мужчина намеревался использовать для приготовления лекарств для своей жены.

Читайте также: Нижегородский знахарь получил 3,5 года за лечение жены маковой соломкой

В ходе судебного заседания он заявил, что уже более 45 лет занимается лечением травами и растениями, изучает свойства лекарственных растений. По его словам, мак применяется в лечении многих заболеваний, для изготовления лекарств наряду с такими травами, как подорожник и чистотел.

По данным нижегородского отделения Росстата, в январе-апреле 2017 года в Нижегородской области зарегистрировано 1358 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Это на 0,4% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.