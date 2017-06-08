Москва, 9 июня, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 9 июня, Госдума во втором чтении рассмотрит резонансный законопроект о реновации жилья, сообщает ИА REGNUM. К тексту этой инициативы поступило 144 поправки от правительства РФ и парламентариев всех фракций, поступили предложения и москвичей, участвовавших в парламентских слушаниях, 90% этих поправок частично или полностью были учтены.

Дарья Антонова ИА REGNUM Участники митинга против реновации

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Старый проект реновации умер

Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия») отметила, что изменение законопроекта о реновации жилья в Москве возможно и после принятия инициативы во втором чтении.

«Сейчас недовольные ссылаются на проект. Но считайте, что он уже умер. Проведена колоссальная работа. Мы постараемся, даже если что-то не учтем во втором чтении, мы можем в устном режиме вернуться во второе чтение и доработать этот законопроект, чтобы он устраивал москвичей», — заверила глава комитета.

Расширение программы

В новой редакции законопроекта указано, что в перечень домов, подлежащих сносу, «могут быть включены многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома», собственники жилья в которых проголосуют за снос. «При этом к многоквартирным домам первого периода индустриального домостроения относятся многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти, возведенные по типовым проектам, разработанным в период с 1957 по 1968 год, с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий», — отмечается в документе.

Фонд

Правительство РФ предлагает дополнить законопроект нормой о создании Московского фонда реновации жилой застройки, поправки определяют цели его деятельности, задачи и функции. Нормативным правовым актом Москвы фонд может быть наделен правом выступать застройщиком и привлекать денежные средства граждан и юрлиц для строительства многоквартирных домов на основе договоров долевого участия.

Выход из программы

Поправки призваны обеспечить безусловный приоритет мнения граждан при принятии решения о включении их жилья в программу реновации и обеспечить судебную защиту граждан.

Поправки также предусматривают возможность для жителей переселяемых пятиэтажек добиться исключения своего дома из перечня сносимых, равно как потом передумать и принять иное решение — о включении в программу реновации.

Ценность

Предлагается уточнить понятие «равнозначное жилое помещение». В первоначальном варианте проекта закона, принятого в первом чтении, устанавливалось, что под этим понимается «благоустроенное жилое помещение, жилая и общая площадь которого не меньше соответственно жилой и общей площади освобождаемого жилого помещения и количество комнат в котором соответствует количеству комнат в освобождаемом жилом помещении».

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Поправки расширяют это понятие. Указывается, что равнозначное жилое помещение «обеспечивается всеми видами удобств (электроснабжение, водопровод, канализация, отопление, ванна или душ, газовая или электрическая плита, горячее водоснабжение или газовая колонка) независимо от материала стен». Кроме того, оговорено, что равнозначное жилое помещение «должно быть предоставлено с отделкой, минимальные требования к которой устанавливаются нормативным правовым актом Москвы».

Можно деньгами

У граждан появилась возможность выбора: получить новое жилье по программе реновации или выбрать денежную компенсацию.

«Если гражданин получает денежную компенсацию — по рыночной стоимости жилья, в этом случае в сумму компенсации включается накопленная сумма на капитальный ремонт», — проинформировал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

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Расселение общежитий

Ко второму чтению поддержано предложение москвичей о расселении коммуналок и общежитий. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на парламентских слушаниях в Госдуме высказался в поддержку включения коммунальных квартир в программу по реновации. По его словам, принято решение, что «коммуналки, бывшие общежития, в которых граждане живут на правах социального найма, могут путем голосования, принятия решения, жители домов и коммуналок войти в эту программу». Более 200 домов уже приняли решение о включении их в программу по сносу «пятиэтажек».

Требования по выселению

Запрещается в рамках программы реновации выселять из прежнего жилья до предоставления нового. «При реализации программы реновации собственники не могут быть выселены из жилых помещений до дня предоставления им нового жилого помещения либо получения денежной компенсации (в случае, если указанные собственники и наниматели выбрали указанную денежную компенсацию)», — говорится в документе ко второму чтению.

Бизнес

Московские власти не смогут предоставить собственникам нежилых помещений, используемых в основном для ведения бизнеса, альтернативные помещения в других районах без письменного согласия собственников. Согласно одобренной поправке, собственникам нежилых помещений гарантируется равноценная компенсация по их выбору в денежной либо натуральной форме. Предоставление другого нежилого помещения собственникам, согласно поправкам, возможно только в районе, где находилось предыдущее помещение.

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СПЧ — против

Совет по правам человека при президенте РФ рекомендует Госдуме отклонить во втором чтении законопроект о реновации московского жилья либо отложить его принятие как минимум на полгода.

«Во избежание очевидного градостроительного, инфраструктурного и транспортного коллапса Совет рекомендует Государственной Думе учесть изложенные предложения при рассмотрении законопроекта о реновации московского жилья во втором чтении, а также законопроекта № 122 881−7, и либо их отклонить, либо отложить принятие минимум на 6 месяцев, чтобы подготовить их без спешки и не усиливать социальную напряженность в преддверии президентских выборов», — говорится в экспертном заключении СПЧ, опубликованном на сайте Совета.

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Программа

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10−15 лет. Предполагается, что к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, и тогда станут понятны объемы реновации.

По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров. Однако пока в списке для голосования жителей чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

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