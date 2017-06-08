Волгоград, 8 июня, 2017, 15:55 — ИА Регнум. Депутаты Волгоградской области хотят заставить губернатора региона Андрея Бочарова выступать с отчётами перед депутатским корпусом лично, а не ограничиваться публикацией о результатах деятельности региональной администрации на официальном сайте. Не удовлетворившись ответом местной прокуратуры, с жалобами народные избранники дошли уже до Генпрокуратуры РФ. Обращение, в котором парламентарии просят принять меры и настаивают на выполнении главой региона требований законодательства о личном отчёте перед депутатами областной думы, 7 июня также было направлено и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Volgograd.ru Андрей Бочаров

Подписи под обращением поставили парламентарии Михаил Таранцов, Владимир Попов, Алексей Буров, Геннадий Мурылев и Николай Свиридов. Как отмечают народные избранники, ситуация в регионе в плане развития, в сфере экономики и промышленности хуже, чем в соседних регионах.

«В связи с этим мы очень хотели бы в режиме диалога обсудить эти темы с исполнительной властью. В том числе, конечно же, с первым лицом, что и предписано федеральным законом, Уставом области и регламентом Волгоградской областной думы, — цитирует издание V.1 слова одного из авторов обращения в Генпрокуратуру Владимира Попова. — Но нам в этом было отказано. Мы считаем, что речь идет о нарушении закона, и просим тех, кто стоит на его страже, разобраться в том, что происходит в Волгоградской области».

Напомним, в апреле 2017 года депутаты уже направляли запрос по этому вопросу прокурору Волгоградской области Максиму Ершову. Однако полученный ответ, который парламентарии посчитали отпиской, их не удовлетворил. Нарушений устава и регламента надзорное ведомство в поведении губернатора не узрела. Как указал в письме и.о. прокурора области, «если депутаты хотят законодательно утвердить формат личного присутствия губернатора при отчёте, им рекомендовано обратиться в комиссию думы по регламенту «для рассмотрения вопроса о процедуре заслушивания отчета губернатора области».

Между тем, в уставе Волгоградской области в ст. 24 о полномочиях главы региона прописано, что губернатор должен «представлять в Волгоградскую областную думу ежегодные отчеты о результатах деятельности администрации Волгоградской области, в том числе по вопросам, поставленным Волгоградской областной думой» с пометкой «в редакции Закона Волгоградской области от 23.10.2014 N 131-ОД».

Статья закона, касающаяся ежегодных отчётов губернатора, в свою очередь, гласит, что отчёты о результатах деятельности администрации Волгоградской области, в том числе по вопросам, поставленным региональной думой, должны предоставляться ежегодно до 1 июня.

«Указанные отчёты подлежат обязательному официальному опубликованию в газете «Волгоградская правда» и размещению на официальном сайте администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Подготовка ежегодных отчетов губернатора Волгоградской области о результатах деятельности администрации Волгоградской области осуществляется в порядке, установленном губернатором Волгоградской области», — сказано в документе.

В регламенте же Волгоградской областной думы указано на то, что глава региона должен лично выступать с отчётом: «После выступления губернатора Волгоградской области, в том числе ответов на вопросы, поставленные думой, депутаты вправе высказывать свое мнение о деятельности администрации Волгоградской области. Депутату предоставляется до трёх минут для выступления».

Как прокомментировал ИА REGNUM политолог, член «Клуба экспертов Нижнего Поволжья» Виталий Арьков, нельзя сказать, что Андрей Бочаров категорично отказывается от встреч с депутатами регионального Заксобрания. Такие встречи проходят регулярно, и «губернатор рассказывает о результатах работы возглавляемой им администрации области. Имеют парламентарии и возможность задать главе региона интересующие их вопросы и получить на них ответы. Камнем преткновения, вероятнее всего, является «тот факт, что депутаты не имеют возможности поставить оценку качеству работы губернатора: послушали, побеседовали и разошлись».

«То есть от нынешнего созыва облдумы фактически необходимость есть только в легитимизации решений губернатора и особо приближенных к нему чиновников администрации. Некоторые депутаты вознаграждены за это возможностью быть встроенными в схемы по освоению бюджетных средств, другие — постами глав комитетов и хорошими кабинетами с секретаршами и закрепленными автомобилями с водителями. Есть и те, кому просто разрешили продолжать вести свой бизнес. Хотя и это не гарантировано, так как нередко бизнес депутата оказывается лишним конкурентом для кого-то из дорогих (и в прямом значении тоже) для областного руководства людей извне», — поясняет эксперт.

Политолог отмечает, что отчёта перед депутатами Бочаров не боится: «Контролируемое большинство в Заксобрании гарантирует положительный исход, а немногочисленных критиков всегда можно объявить сумасшедшими, ангажированными врагами России. Проблема в другом — губернатор, якобы, считает ниже своего достоинства держать отчёт перед кем-то, кроме своего главного шефа — президента России».

Законодательство предписывает губернатору общение с областными парламентариями, и он вынужден его исполнять.

«Однако буква закона если не лукавая, то расплывчатая. Потому отдельные фрондеры в облдуме и просят прокуратуру навести резкость — дать уточнение: должен отчитываться и получать оценку или может и дальше только лишь вести беседы. И чем ближе сентябрь 2019 года, выборы губернатор, тем данный вопрос будет болезненнее для Андрея Бочарова», — отмечает Виталий Арьков.

Другой точки зрения придерживается политолог Александр Сайгин. По его мнению, «губернатор не выступает с отчётами, потому что ему просто нечего сказать депутатам, поскольку его деятельность в настоящий момент выглядит провальной».

«У него действительно сильные позиции, он пытался что-то сделать, но вся его работа не носит системного характера, не подчинена какой-то стратегии, не имеет определенного видения будущего. Ему действительно удалось разрушить какие-то старые коррупционные связи, но выстроить на их месте адекватную систему функционирования ему не удалось. Возможно, он опасается неудобных вопросов», — комментирует эксперт.

Александр Сайгин отмечает, что как человек военный Бочаров не привык к критике подчинённых, но система государственного управления все-таки не армия и работает несколько по-другому.

«Командными методами можно работать, но тогда необходимо признать, что регион находится в чрезвычайной ситуации, и действовать определенным образом», — отмечает политолог.

Что касается обращения депутатов в надзорное ведомство, по мнению эксперта, «это не демарш».

«Они попросили губернатора соблюдать закон. Губернатор активно пытался подчинить себе депутатов, но судя по всему, слишком перегнул палку, поэтому депутаты выступили. Скорее всего, губернатор никак на заявление депутатов не отреагирует, что приведет к тому, что количество недовольных только вырастет», — считает Александр Сайгин.

Читайте также: Трёх членов «ЕР» в Волгограде вызвали на ковёр: кому за что досталось?