Вильнюс, 8 июня, 2017, 15:32 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 8 июня, зачитывая своё ежегодное послание в Сейме Литвы объяснила, почему население Литвы больше боится бедности, безработицы, высоких цен, а не «российской угрозы». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в этом глава государства обвинила действующие власти, и рассказала, что надо сделать, чтобы литовцы больше боялись именно России, а не своих социальных проблем.

Алесандр Горбаруков ИА REGNUM Даля Грибаускайте

«Как раз сейчас перед политической системой открывается время новых возможностей. Со сменой поколений в руководстве практически всех партий связывается надежда на качественное обновление, на принципиальный отказ от номенклатурных и коррупционных традиций, на освобождение от деятелей, которые засиделись в денежных карманах, на замену популистских сезонных образований и союзов ответственными политическими силами. Тогда и беспокойство наших жителей по поводу социально-экономических угроз не будет сильнее, как мы видим сейчас, чем по поводу российского вторжения, терроризма или будущего Европейского союза», — сказала Грибаускайте.

Она также заявила, что «за всю историю столетнего существования у Литвы никогда раньше не было так много друзей»: «В этом году мы получили историческую поддержку: дислоцирован батальон наших союзников под командованием Германии, в составе которого — военнослужащие семи государств. Военную помощь Балтийскому региону прислали 20 из 28 стран — членов НАТО. Всё это подняло наш потенциал обороны и сдерживания на качественно более высокий уровень».

При этом, уверена глава прибалтийской республики, «несмотря на наличие гарантий безопасности, мы не должны останавливаться»: «Мы будем добиваться реформ НАТО, чтобы ускорить процесс принятия решений, еще более твердых оборонительных планов, единой системы ПВО».

«Сегодня мир, защищающий демократию, уже четко понимает, что самые серьезные угрозы трансатлантической безопасности сосредоточены именно в нашем регионе: милитаризация Калининградской области, агрессивные учения наступательного характера «Запад», превращенная в геополитическое оружие Белорусская АЭС», — продолжала Грибаускайте.

«Наши люди во всех горячих точках планеты содействуют обеспечению долгосрочного мира, мы являемся стратегическими партнерами Украины и Грузии, мы помогаем этим странам, вносим свой вклад в борьбу с миграционным кризисом, активно участвуем в глобальной антитеррористической коалиции», — напомнила она, не уточнив, что по всему миру в международных операциях участвует несколько десятков литовских военных, однако множество инструкторов действительно ездят на Украину помогать официальному Киеву силовым способом разрешить конфликт на востоке страны.

Впрочем, президент выразила уверенность, что Литва уже сегодня побеждает «врага с Востока». «Литовские «эльфы», останавливающие враждебных «троллей» и фейковые новости в виртуальном пространстве, привлекли к себе даже международное внимание, поскольку они обеспечивают безопасность и сопротивление в режиме реального времени. Свободные, безопасные массмедиа и сознательные граждане — это передовой отряд в уже развернувшейся информационной войне», — отметила Грибаускайте. Правда, она не уточнила, что в 2016 году, например, работу порталов госструктур парализовали трое детей — два литовца и датчанин. Тогда в «крупнейшей в истории» и «беспрецедентной хакерской атаки» обвинили Россию и лично Кремль.