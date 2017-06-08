Москва, 8 июня, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Авиакомпании столкнутся с внеплановыми проверками и точечными ограничениями чартерных программ, если не скорректируют программы перевозок таким образом, чтобы задержки рейсов не превышали двух часов. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба Росавиации.

TheeErin Задержка рейска

Глава Росавиации Александр Нерадько в ходе совещания по вопросам задержек и отмен рейсов поручил чартерным авиакомпаниям изменить программы таким образом, чтобы полностью исключить задержки рейсов, не допускать задержек более двух часов, а также предусмотреть наличие резервных бортов и заранее сообщать пассажирам о любых корректировках расписания. На выполнение поручения отведет срок до 20 июня.

«В случае невыполнения вышеуказанных требований Федеральное агентство воздушного транспорта публично обратится к туроператорам и пассажирам с предупреждением о недобросовестности таких авиакомпаний, проведет их внеплановые проверки на предмет соответствия сертификационным и лицензионным требованиям, а также «точечно» ограничит чартерную программу», — отмечено в сообщении.

Нерадько также сообщил, что за пять месяцев 2017 года объем пассажирских перевозок увеличился на 22% по сравнению с тем же периодом 2016 года. Показатели чартерных компаний возросли в 1,5−2 раза.

Вместе с тем у некоторых чартерных компаний наблюдаются задержки и отмены рейсов, при этом пассажиры ждут самолета по 6−10 часов, а иногда и больше. Глава Росавиации отметил, что в таких случаях парк воздушных судов и обеспеченность персоналом не соответствуют возросшему объему перевозок.

Как сообщало ИА REGNUM, с задержками и отменой рейсов столкнулись пассажиры компании «ВИМ-Авиа». По данным ассоциации туроператоров, от действий перевозчика с конца мая пострадали более 10 тыс. человек.