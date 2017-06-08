Ростовская область, 8 июня, 2017, 15:00 — ИА Регнум.

О судьбе футбольного клуба «Ростов» в том числе шла речь во время записи передачи «Главные о главном» в студии «Дон-Медиа». Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал сложившуюся ситуацию в команде. В частности, он постарался успокоить болельщиков.

Fc-rostov.ru Болельщики «Ростова»

«Я бы не драматизировал ситуацию. 9 июня команда уедет на сборы в Австрию, во время её отсутствия будет идти обычная системная работа: подбор кандидатуры тренера, игроков, решение финансовых вопросов. Клуб принадлежит правительству области, но даже по его решению сразу ничего не изменится. У команды были большие успехи, так что спасибо всем, кто к этому причастен, но любое дело требует корректировки, что сейчас и происходит», — сказал глава региона.

Напомним, интернет-издания прочат место главного тренера белорусскому специалисту Леониду Кучуку. Именно он поведет команду к победам в ближайшие два года. По сведениям из источников, решение уже принято, осталось только объявить об этом официально.

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Тем временем футбольный клуб «Ростов» лишился двух игроков. С линии обороны ушёл Денис Терентьев, а ранее покинул команду хавбек Кристиан Нобоа. Оба футболиста пополнили состав питерского «Зенита». По сведениям портала Transfermarkt.com, Кристиан Нобоа — один из самых дорогих игроков «Ростова», но он покинул дружину на правах свободного агента, а, значит, команда не получит за игрока 5 млн евро. Игровые навыки защитника Терентьева, по данным сайта, оценены в 1 млн евро.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Курбан Бердыев ушёл с поста вице-президента и тренера жёлто-синих 1 июня. Болельщики расстроились и стали давать неутешительные прогнозы по поводу будущего любимой команды. В частности, они уверены, что многие игроки «Ростова» готовы покинуть донскую команду вслед за туркменским специалистом. Истекает срок контракта у форварда Дмитрия Полоза, полузащитника Александра Ерохина, вратаря Сослана Джанаева. О продлении контракта с клубом пока информации нет.

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