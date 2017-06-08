Париж, 8 июня, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Альянс Renault-Nissan разрабатывает план по строительству в Европе электростанции для хранения энергии мощностью 100 мегаватт. Об этом накануне, 7 июня, сообщило агентство Reuters. Станция будет построена с целью дать вторую жизнь автомобильным аккумуляторам. Такие действия Renault-Nissan подтверждают намерения компании развивать рынок подержанных батарей, поощряя развитие энергетической инфраструктуры, которая работает для электромобилей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Предполагается, что электростанция Renault-Nissan будет достаточно большой, чтобы обеспечить около 120 тысяч домов или подменять газ или угольные электростанции для удовлетворения пикового спроса на электроэнергию, сообщают источники.

Вместо того, чтобы генерировать электроэнергию, станция хранения накапливает её во время избыточного предложения и продает обратно в сеть, когда это необходимо. Эксперты говорят, что такие заводы могут сыграть ключевую роль в сглаживании непредсказуемой ветровой и солнечной энергетики.

Альянс Renault-Nissan работает в партнерстве с The Mobility House над «мега-батареей», которая будет собрана из новых или подержанных аккумуляторов электромобилей.

«Мы работаем с The Mobility House по нескольким программам, включая крупный проект по хранению энергии, который в настоящее время находится на стадии изучения», — сообщает пресс-секретарь Renault Селин Фариссье.

Предполагается, что производители электромобилей могут выиграть от создания рынка для использованных литий-ионных батарей, которые больше не могут приводить автомобили в движение на дальние расстояния. Более высокая ценность подержанных аккумуляторов сможет помочь снизить стоимость электромобилей, а «мега-батареи» станут одним из путей утилизации аккумуляторов.

Прежде чем приступать к собственному плану утилизации электрических аккумуляторных батарей, Renault-Nissan изучил существующий проект по энергоснабжению в Соединенных Штатах. Комиссия по коммунальным предприятиям Калифорнии выбрала систему хранения аккумуляторной батареи на 100 МВт для замены электростанции на природном газе.

Большие батареи могут помочь стабилизировать первичный резервный рынок электроэнергии, который отвечает за обеспечение сети не менее 50 герц. Автопроизводители также могут зарабатывать, конкурируя с обычными электростанциями, чтобы гарантировать предоставление электроэнергии в периоды высокого спроса или волатильности.