Астана, 8 июня, 2017, 13:35 — ИА Регнум. Очередной раунд запланированных переговоров по Сирии в столице Казахстана Астане отложен, сообщает 8 июня Reuters.

Ken and Nyetta Астана

Россия, Турция и Иран приняли решение отложить запланированные на 12−13 июня переговоры, заявили в министерстве иностранных дел Казахстана.

Представитель министерства отметил, что не располагает информацией о новой дате встречи по мирному урегулированию в Сирии.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, назвал ориентировочную дату возобновления совещаний представителей трех стран. Переговоры, по его словам, могут возобновиться 20 июня.

По словам Богданова, причина переноса переговоров связана с тем, что делегации, принимающие в них участие, к ним не готовы.

Напомним, в декабре 2016 года усилиями России, Турции и Ирана в столице Казахстана была создана площадка, целью которой стало решение сирийского конфликта. Благодаря действиям сторон между правительственными войсками и вооруженной оппозицией было подписано соглашение о прекращении огня.