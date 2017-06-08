Москва, 8 июня, 2017, 13:26 — ИА Регнум. Предложение о льготах по оплате ЖКХ за раздельный сбор мусора вызывает много вопросов. Сам по себе такой сбор был бы несомненным благом для страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

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«По данным Росприроднадзора, сейчас ежегодно в России образуется 40 млн тонн твердых бытовых отходов (ТБО). Из них перерабатывается только 8%, сжигается 2%, а 90% идут на свалки, — привел цифры Гойхман. — Данная практика и засоряет окружающую среду, и не даёт возможности извлекать из мусора полезное вторсырьё. А нужно из отходов получать доходы. Ведь в ТБО содержится масса полезных элементов — органическое сырьё, бумага, металлы, пластик, стекло, текстиль и прочее. Считается, что препятствует переработке именно отсутствие раздельного сбора»,.

«Но насколько реально его ввести? И может ли льгота по оплате ЖКХ решить данную проблему? В России вряд ли есть перспективы для массового раздельного сбора мусора», — считает эксперт.

«Например, в Москве некоторое время стояли яркие разноцветные контейнеры отдельно для бумаги, стекла, органики. Эксперимент практически провалился, — отметил Гойхман. — Трудно представить жителей многоэтажек, которые сначала раскладывают мусор в разные пакеты в небольшой кухне, а затем несут куда-то на улицу для размещения в отдельные контейнеры. И всё это при наличии мусоропровода. Ни технические возможности, ни менталитет российских граждан не позволяют это делать массово».

«И столь же непонятно, как можно определить для установления льгот по ЖКХ, что в какой-то квартире собирают мусор отдельно. Как отслеживать эти процессы», — задается вопросом эксперт.

«Более рационален принципиально другой путь. Не собирать мусор раздельно, а сортировать его уже после сбора, в едином месте промышленным способом. Везти ТБО не на свалки, а на современные сортировочные комплексы. Такие заводы работают во многих странах — Австралия, Канада, Израиль и пр. Технологии разделения мусора гидросепарацией, магнитами, пневматикой позволяют извлечь до 80% полезных составляющих, экологически чисты, работают на собственной энергии, получаемой от биогаза из органических отходов», — пояснил Гойхман.

«Экономический эффект от внедрения таких производств может быть выше, чем от сложной организации раздельного сбора и расходов на льготы по ЖКХ», — высказал свое мнение эксперт.

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