Душанбе, 8 июня, 2017, 13:10 — ИА Регнум. Рост экономики Таджикистан в 2018 году прогнозируется на уровне 5,9%, в 2019 году — 6,1%. Об этом говорится в очередном докладе экспертов Всемирного банка по ситуации в государствах Европы и Центральной Азии.

Pixabay.com Флаг Таджикистана

Наилучшие показатели по росту ВВП в этот период должен продемонстрировать Узбекистан — 7,7% и 7,8%, соответственно. Ненамного отстанет от него соседняя Туркмения — 6,5% ожидается как в 2018, так и в 2019 году. В Киргизии этот показатель увеличится до 4% и 4,8%, соответственно. В Казахстане — до 2,6% и 2,9%

Среди остальных стран постсоветского пространства, по мнению аналитиков Всемирного банка, лучше всего ситуация будет складываться в Грузии — там ожидается рост ВВП прогнозируется на уровне 4% и 4,5%. Затем следуют Украина — 3,5% и 4%, Молдавия — 3,7% и 3,5% и Армения — 3,1% и 3,4%.

Небольшой рост ВВП ожидается в Белоруссии — 0,5% и 1,2%, в Азербайджане — 0,6% и 1,3%, а также в России — 1,4% как в 2018 году, так и в 2019 году.

ИА REGNUM напоминает, что по информации Национального банка Таджикистана, рост валового внутреннего продукта этой среднеазиатской страны в 2016 году составил 6,9%, а уровень инфляции достигал 6,1%. Объем ВВП — 53 млрд 828 млн сомони (346 млрд 137,19 млн рублей по текущему курсу).