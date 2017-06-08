Москва, 8 июня, 2017, 13:00 — ИА Регнум. Законопроект об уголовной ответственности за махинации на выборах, в том числе за «карусели», внесли в Госдуму депутаты во главе с Павлом Крашенниковым («Единая Россия») и член Совфеда Андреем Клишасом, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня.

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Предполагается установление уголовной ответственности за незаконные выдачу и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме.

Так, незаконную выдачу бюллетеня предлагается карать штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Повторное получение бюллетеня предполагается наказывать штрафом в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Эти же деяния, совершенные группой лиц, по предварительному сговору могут наказывать в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.