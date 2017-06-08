Веллингтон, 8 июня, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Исследователи из Австралии чувствуют, что потребителя можно привлечь только шокирующими вкусами: эта тема все чаще становится предметом пристального внимания, особенно в условиях поиска устойчивых запасов продовольствия в связи с климатическими изменениями, сообщает New Zealand Herald.

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«Мы хотим всесторонне изучить отношение потребителей к съедобным насекомым, оценить вкусовые предпочтение и желание покупать подобные продукты», — рассказывает доктор Анна Крамп из Университета Аделаиды, которая на этой неделе предлагает покупателям в местных супермаркетах оценить продукцию из жареных сверчков и муравьев, печенье из мучных червей и энергетические батончики из сверчков. «Мы также уделим особое внимание пищевой неофобии, или страху перемен, а именно нежеланию пробовать новые продукты. Нам интересно узнать, влияет ли этническая принадлежность на готовность употреблять насекомых».

В предварительном онлайн-опросе 820 австралийских потребителей ученые обнаружили, что только 20% участников когда-либо пробовали насекомых. 46% заявили о готовности попробовать печенье из измельченных насекомых.

«В более раннем исследовании потребители заявляли, что готовы протестировать продуты из ароматизированных или жареных насекомых, но не готовы есть тараканов и пауков. В нынешнем эксперименте мы будет предлагать только тех насекомых, на которых респонденты реагировали положительно. Приносим извинения тем, кто мечтал о тараканах и пауках», — уточняет Крамп.

Данное исследование призвано помочь развитию индустрии съедобных насекомых, которая все еще является новой и непривычной сельскохозяйственной отраслью для Австралии. «Исследования, подобные нашему, просто необходимы для популяризации данного альтернативного источника белка», — настаивает Крамп.

Коллега Анны Крамп Керри Уилкинсон считает, что съедобные насекомые сыграют важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. «Мы сталкиваемся с такими проблемами, как изменение климата, рост населения, нехватка сельскохозяйственных угодий, и находимся в условиях быстрой смены потребительских предпочтений, особенно в развивающихся странах, где растет спрос на высококачественный животный белок. Эти проблемы можно преодолеть только путем изменения потребительских привычек, особенно это касается потребления мяса», — утверждает Уилкинсон.

Всего на данный момент насчитывается 1900 видов съедобных насекомых, многие из них являются отличным источником белка, при том что сами потребляют мало пищи и производят ничтожное количество парниковых газов.