Тверь, 8 июня, 2017, 12:20 — ИА Регнум. В Тверской области будут представлены к государственным наградам полицейские, задержавшие обвиняемого в 9 убийствах. Об этом сообщили RT в пресс-службе ГУ МВД по Тверской области.

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«Рассматривается вопрос о представлении к госнаградам сотрудника ГИБДД Виталия Шевцова и оперуполномоченного участкового Александра Котенкова», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 4 июня в поселке Редкино Тверской области на территории садоводческого товарищества «50 лет Октября» было совершено массовое убийство. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник после бытового конфликта взял свое ружье и застрелил обидчика, а также свидетелей ссоры.

По последним данным, в результате происшествия погибли 9 человек (4 женщины и 5 мужчин). По факту преступления было возбуждено уголовное дело.

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