Москва, 8 июня, 2017, 12:17 — ИА Регнум. Экс-бухгалтер студии Кирилла Серебренникова останется под стражей до 19 июля. Ранее Масляева просила о замене меры пресечения на домашний арест.

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Также Масляева подтвердила, что пошла на сделку со следствием. Вины с себя женщина не снимает.

«Не снимаю свой вины и изначально стала сотрудничать со следствием и подписала досудебное соглашение», — сказала она.

Масляева, а также бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин подозреваются в мошенничестве, которое было совершено совершенном в 2014 году. Как отмечено в постановлении суда, «Седьмая студия» получила из бюджета 66,5 млн рублей. Средства предназначались для постановки спектаклей, проведения семинаров, творческих лабораторий и организации гастролей.

По версии следствия, Масляева и Итин, будучи в сговоре, похитили часть суммы — 1,286 млн рублей. Для этого они использовали подложные документы на оказание услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая в здании московского «Гоголь-центра» и в квартире его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли обыски. Режиссер был допрошен в качестве свидетеля и дал подписку о явке к следователю.

Следствие считает, что неустановленные лица из числа руководства «Седьмой студии» похитили почти 200 млн рублей в период с 2011 по 2014 годы. Средства были выделены из бюджета на развитие и популяризацию искусства. Позже в рамках дела задержали бывшего главного бухгалтера и бывшего гендиректора организации Нину Масляеву и Юрия Итина.