Москва, 8 июня, 2017, 10:56 — ИА Регнум. Начало работы нового механизма санации финансовых организаций через Фонд консолидации в конце июля анонсировал зампред Центробанка РФ Василий Поздышев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

По его словам, этот прогноз достаточно оптимистичный. Поздышев пояснил, что Фонд консолидации — «это обособленный набор счетов на балансе» ЦБ.

«Решение совета директоров Банка России по определению отдельных наборов счетов на балансе Банка России было принято 18 мая и утверждено Национальным финансовым советом 26 мая», — цитирует РИА Новости зампреда ЦБ РФ.

Он добавил, что в свете этих решений уже можно говорить о создании Фонда консолидации банковского сектора. Об этих планах стало известно в середине 2016 года: Банк России неоднократно выражал недовольство санациями, которые проводили коммерческие финансовые организации.

Согласно решению Центробанка, Управляющая компания (УК) фонда станет автономным подразделением ЦБ, деятельность УК и самого Фонда курирует Василий Поздышев.

Также Банк России намерен расширить перечень кредитных организаций, к которым может быть применена процедура финансового оздоровления.