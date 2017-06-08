Москва, 8 июня, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Поддерживая крайне образный монолог писателя Александра Проханова о неприемлемости идеализации 90-х годов, Кургинян привел неоспоримые цифры, показывающие весь размах и драматизм катастрофы, которую пережила страна в те годы.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна «Ельцин-центр». Екатеринбург.

«Если говорить не об образах, которые я поддерживаю, но мог бы внести свою лепту в их модификацию, а о цифрах, то в результате вот этих годов, которые мы все спрашиваем, как к ним отнестись, промышленный потенциал России упал вдвое, или на 48%. Это факт, который отрицать нельзя. Можно оспаривать образ или выдвигать другой образ, но цифры есть цифры», — заявил политолог, отмечая, что подобное промышленное падение свойственно исключительно для периода войн и катастроф, но не для реформ.

«Никогда, ни при каких реформах и ни в какой стране мира такого падения быть не может, и единственное, где это падение может быть, — это война. Фактически то падение, которое было, — это военное падение. Пункт первый — продолжил мысль Кургинян. Пункт второй. Инфляция в 1000% полностью обнулила вклады народа, то есть все честные деньги страны оказались этим обнуленными… Если бы речь шла о том, чтобы построить капитализм, народный капитализм и так далее, нужна дефляция, нужно поднять все эти деньги, правильно? Для того чтобы дать возможность людям что-то покупать. Их просто разорили, причем разорили в том числе и свои, которые накапливали эти деньги честным трудом. Сразу возник вопрос, что единственный навес денег, который не убрали, — криминальный. Значит, заранее создали криминальную приватизацию. Залоговые аукционы — есть преступление, которое вообще не имеет аналогов. То есть задарма своим людям раздали все базовые средства страны, главные, которые приносили доход», — описал суть произошедшей приватизации в постперестроечный период политолог, заострив внимание на принципиальном отличии того, что Россия пережила в 90-е годы, от того, как должны были происходить процессы, если бы речь шла не о построении заведомо и осознанно криминального капитализма, а о создании полноценного и здорового капитализма.

Говоря о человеческом измерении проблемы, Кургинян отметил, что, когда униженное население страны слышит про 90-е как о чем-то «святом», его начинает трясти от гнева. Все, кто трудился на создание экономической мощи СССР, были унижены, раздавлены и выброшены ни с чем.

«Дальше возникает вопрос, что это сопровождало в человеческом смысле. В человеческом смысле это сопровождало ощущение у целых поколений, которые в этот момент выросли, которые в отличие от жены президента не имели возможности в определенных столовых определенным образом обедать, их трясет от этого. Их трясет, потому что они унижены. Там называется ли это «копаться в помойках» или как еще, но это вот так, а особо сильно отоспались на стариках. То есть на тех, кто на самом деле все это создал и кто в результате получил нищету. Военно-промышленный комплекс, его передовые разработки были уничтожены… Предприятия вполне дееспособные — были расчленены таким способом, чтобы они стали недееспособными», — развернул мысль лидер движения «Суть времени», добавив, что нельзя применять термин «святой» по отношению к тому криминальному безумию, что начало клубиться на обломках СССР в 90-е годы.

Самое же главное, считает Кургинян, что попытка переосмыслить 90-е как «святые» вдовой Бориса Ельцина Наиной есть не просто некая яркая образность — это целенаправленный, взвешенный и выверенный шаг в политической игре, сутью которой является переосмысление сложившейся постъельцинской действительности как некоего зла, по отношению к которому 90-е годы являются «святыми».

"И второе, у меня один короткий вопрос: а ведь все понимают, надеюсь… (вдова президента — человек очень умный: спокойный, умный, точный политически), что эта дезавуация формулы «лихие 90-е» произошла в определенный момент и по определённой политической причине и представляет собой не художественную образность, а точный, выверенный политический ход, ибо вся идеология ставилась на том, что это спасение от «лихих 90-х» есть следующий период. Если это не «лихие», а «святые 90-е», то им надо противопоставить следующий период, и мы видим, что именно делает Центр Ельцина: главный бренд — «Ельцин приди, Путина забери», «Кто не скачет — тот Димон» и все прочее. Ельцинский центр стал фактически главным антивластным центром на Урале, и месседж по поводу «лихих 90-х» или «святых 90-х» — есть часть политической борьбы, которая нам предстоит в последующие годы», — завершил мысль политолог.

Напомним, что вдова первого российского президента Бориса Ельцина Наина на презентации в Москве своей книги «Личная жизнь» предложила назвать «святыми» 90-е годы XX века.