Хьюстон, США, 8 июня, 2017, 09:30 — ИА Регнум. Американское космическое агентство NASA провело отбор астронавтов, которым, возможно, предстоит первыми полететь к Марсу. Об этом сообщается 8 июня на сайте агентства.

Planetamars.ru Марс

В новый набор астронавтов вошли пять женщин и семь мужчин. Всего в конкурсе участвовало 18 тысяч 353 человека, что стало рекордом для США. До этого наибольшее количество заявок было подано в 1978 году, астронавтами хотели стать восемь тысяч претендентов.

«Как американские астронавты, вы можете вернуть нашу нацию на Луну — вы можете быть первыми, кто отправится на Марс, или вы можете пойти еще дальше, в места, которые мы только можем себе представить», — сказал на церемонии вице-президент США Майк Пенс.

Заявки на участие в конкурсе могли подать граждане США, имеющие образование в области инженерии, биологии, медицины, компьютеров или математики. Кроме того участие могли принять военные пилоты с летным стажем не менее тысячи часов.

Отобранные кандидаты должны будут пройти двухлетнюю подготовку, в которую входит в том числе изучение русского языка.

Будущим астронавтам предстоит совершать полеты на МКС, а также за пределы околоземной орбиты — в том числе на Луну, и готовить миссию к Марсу.

Напомним, что ранее в NASA сообщали о подготовке пилотируемой экспедиции на Марс к 2030 году.