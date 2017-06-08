Волгоград, 8 июня, 2017, 12:10 — ИА Регнум. В Волгоградской областной думе прошло рабочее совещание, посвященное вопросам развития библиотечной сети региона. Основанием для обсуждения этого вопроса с привлечением общественных организаций послужили прошедшие протесты граждан в связи с сокращением сети библиотек, в том числе более шести тысяч подписей, собранных и переданных чиновникам Волгоградским региональным отделением Общероссийской общественной организацией защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление». О подробностях состоявшейся 6 июня встречи сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Волгоградского отделения РВС Освобожденное помещение детской библиотеки № 17 г. Волгограда

Главным темами прошедшего обсуждения стали: оптимизация библиотечных систем и место библиотек в современной реальности. Все стороны разговора сошлись на том, что процесс «оптимизации» зашёл слишком далеко и не может иметь дальнейшего продолжения. По мнению большинства присутствовавших, настало время думать о развитии, а не о сокращении библиотек.

Совещание открыл заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Попков, который с середины марта 2017 года назначен по совместительству руководителем областного комитета культуры. Согласно озвученной Попковым информации, общее число библиотек в регионе сокращается, территория области обширна и охвачена библиотечными услугами неоднородно, общий охват услугами не достигает нормативов, продиктованных федеральными стандартами, кроме того, в отрасли существует кадровая проблема: большинство сотрудников библиотек пенсионного и предпенсионного возраста.

Как доложил и.о. руководителя комитета по культуре Дмитрий Куделькин, на начало июня 2017 года в Волгограде работают 43 библиотеки, из них 27 взрослых библиотек и 16 детских. Читателями в 2017 году стали более 157 тысяч человек, число посещений превысило 1,2 млн.

В 2017 году началась оптимизация библиотечной системы, подразумевающая сокращение библиотечных площадей и сотрудников, но после того, как распоряжением правительства РФ были утверждены новые нормативы, регламентирующие количество библиотек к численности населения, было принято решение прекратить сокращение библиотек города.

«Принято решение оставить систему библиотек в прежнем количестве, при этом хочу отметить, что количество детских библиотек соответствует нормативным показателям: одна библиотека на 10 тысяч детей», — отметил Куделькин.

Депутат от фракции «Единая Россия» Алексей Волоцков осудил прошедшую в городе оптимизацию библиотечной сети и предложил городским властям (сам депутат является также заместителем главы Волгограда) остановиться на достигнутом.

«Скажу одно, та оптимизация, которая велась, ни к чему хорошему не привела. Были какие-то излишки помещений оптимизированы, но на этом я предлагаю остановиться. Все, что можно было, «безболезненно» я не скажу, но с минимальными потерями было сделано», — сообщил Волоцков.

Депутат предлагает увеличить эффективность работы библиотек на той базе, которая осталась у города в результате реформы. При этом, считает Волоцков, само слово «библиотека» уже не отражает той деятельности, которую необходимо вести в сохранившихся помещениях: «Я хотел бы видеть там образовательно-культурные центры».

Недопустимым, по мнению Волоцкова, является передача высвободившихся библиотечных помещений на торги. Ярким примером подобной практики городских властей в Волгограде стала судьба помещения крупной библиотеки №5 в Краснооктябрьском районе, одной из первых библиотек, открывшихся в послевоенном Сталинграде.

Напомним, администрация Волгограда пообещала открыть на освободившейся площади детско-юношеский центр, однако вскоре жители обнаружили там продуктовый магазин и пивную.

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Председатель комитета Волгоградской областной думы по культуре, делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информационной политики Александр Осипов считает, что камнем преткновения, мешающим чиновникам, является базовый норматив обеспеченности населения организациями культуры по их видам, утвержденный распоряжением правительства №95-р от 26 января 2017 года. Из документа ясно следует, что на 20 тысяч человек городского населения должна быть одна взрослая библиотека и одна детская библиотека на каждые 10 тысяч детей. Однако, как выяснилось, у чиновников есть сомнения в корректности этих норм.

«С учетом этого мы видим, что у нас недостаток взрослых городских библиотек в городе Волгограде… Ну так в абсолютных цифрах он может даже испугать, — констатирует депутат. — Но тем не менее, когда мы начинаем говорить шершавым языком статистики, то мы, к сожалению, не можем понять до сих пор: а вот этот норматив, он корректен или нет».

В современном мире существует огромное количество носителей текста помимо книги, отмечает Осипов. В связи с чем депутат предложил собравшимся порассуждать о том, можно ли говорить о корректности определенного правительством норматива только в формате «текст — тождественно книга» или можно иметь в виду и формат «текст — тождественно любой носитель информации».

Представитель Волгоградского регионального совета Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Спротивление» (РВС) Виктор Шилин рассказал об общественном протесте, вызванном действиями чиновников по реформированию сети библиотек. По словам общественника, РВС подключилось к протестным действиям, направленным на сохранение библиотечных помещений, еще в 2014 году.

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Шилин напомнил, что в 2014 году властями было «оптимизировано семь библиотек, из них три детских. В 2015—2016 годах сокращению подверглись еще четыре библиотеки. В 2017 году под угрозой закрытия оказались четыре филиала детской системы библиотек и пять филиалов взрослой.

«Позже стало известно о выселении из помещения, по-другому это не назовешь, детской библиотеки № 17 на Спартановке, центральной детской библиотеки этого крупного микрорайона», — отметил представитель РВС.

Общественник прокомментировал те причины, по которым граждане Волгограда активно встали за защиту культурных учреждений: «Почему возникло общественное сопротивление? Потому что, во-первых, эти библиотеки, особенно расположенные на окраинах города, они являются культурными центрами в своих микрорайонах. Именно на них держится хоть какая-то культурная жизнь, и если эти центры уходят, то там не остается вообще ничего».

Вторым моментом, провоцирующим недовольства граждан, является дальнейшая судьба освобожденных от библиотек помещений:

«Люди видят, куда уходят эти библиотеки. Библиотеку №5 заменил магазин «Магнит у дома», сбоку там теперь находится пивная. Библиотека № 10 — помещение пустует, заброшено и разрушается (Тракторозаводский район). На месте детской библиотеки № 11, обслуживавшей раньше большой жилой массив Красноармейского района, теперь находится ЧОП «Гранит».

Детская библиотека № 17 на Спартановке была выселена из крупного доступного для детей помещения. Предоставленная на территории взрослой библиотеки № 24 площадь в десять (!) раз меньше ранее имеющейся, отметил Шилин.

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По словам и.о. председателя комитета по культуре Волгограда Дмитрия Куделькина, на месте, освобожденном детской библиотекой на Спартановке, появится новый Многофункциональный центр (МФЦ).

Представитель РВС пояснил, как развивался общественный протест против закрытия библиотек в Волгограде. Это интернет-акция «Спасем библиотеки», которую поддержали на только сотни волгоградцев, но и жители других городов России. В местах закрытия библиотек прошли массовые пикеты, которые были активно поддержаны местными жителями. А 30 марта в администрацию и уполномоченные ведомства города и области были переданы более шести тысяч подписей граждан, которые высказались в защиту библиотек.

На сомнение депутата облдумы Осипова по поводу репрезентативности собранных подписей Виктор Шилин пояснил следующее:

«Эти подписи собирались среди читателей, граждан, в образовательных учреждениях. У нас есть социальные связи, мы не изолированно живем. Множество волонтеров, узнав об этой акции через интернет-сообщество «Спасем библиотеки», подключалось к нам, они предлагали: «У нас такое-то образовательное, культурное учреждение, мы поддерживаем протест и можем собрать подписи среди сотрудников и знакомых». Они брали у нас обращение и подписной лист и через некоторое время привозили собранные подписи. Это количество подписей нами было собрано за месяц».

Говоря об итогах общественного протеста, представитель РВС отметил, что, несмотря на то, что в настоящее время процесс сокращения библиотек приостановлен, граждане хотят знать, что будет с библиотеками дальше: «На что будет направлена стратегическая воля ответственных за эту сферу чиновников и областных и городских властей?«

У общественников есть и свое видение причин происходящего с библиотеками в городе:

«Мне кажется, что причина даже не в недофинансировании сферы, а в том, что у чиновников нет четкого осознания того, зачем сегодня нужны библиотеки. То есть нет осознания значимости и понимания их роли».

Между тем представитель РВС подчеркнул два аспекта современной жизни, подчеркивающие важность и значимость библиотек. Первый момент в чем-то даже касается безопасности страны в целом. В настоящее время в России и в мире идёт война за умы граждан, и особенно молодежи. Библиотеки являются открытыми площадками для дискуссий и культурных коммуникаций вообще.

«Все мы видели прошедшие акции господина Навального, в том числе и в нашем городе. Видели сколько на них студентов, сколько на них старших школьников. Вы понимаете, что это результат того, что не идёт по-настоящему развернутая хорошая плотная работа с сознанием молодежи, с сознанием общественности, с сознанием граждан? И эти социально активные люди уходят туда, где им эту социальную активность предлагают», — заявил Шилин, подчеркнув при этом, что для исправления ситуации нужно не общение в интернете, а реальное общение, реальные социальные связи.

Вторым моментом, связанным с ролью библиотек, является нарастающая среди граждан тенденция не к развитию и к стремлению к высоким целям, а к безудержному потреблению товаров и услуг.

«Все вокруг превращается в такую товаро-услужливую среду. А между тем библиотеки изначально были нацелены на просвещение людей, на бесплатное некоммерческое предоставление среды для развития, для просвещения. И конечно, в условиях большого тренда на потребление они не могут выживать. К сожалению, в этом тренде люди идут в торговые центры, а не в библиотеки. Но не нужно потакать этому губительному тренду, а нужно ему сопротивляться. И здесь библиотеки становятся очень важным плацдармом этого сопротивления», — считает представитель РВС.

Директор Централизованной системы детских библиотек Волгограда Ирина Щавелева рассказала о недопустимости озвученного чиновниками приравнивания школьных библиотек и публичных детских библиотек, поскольку они обладают несопоставимыми по количеству и представленной литературе фондами. Эти библиотеки имеют и разную подведомственность: первые относятся к комитету образования, вторые к министерству культуры.

«В школьных библиотеках сосредоточена литература, связанная с образовательным процессом: учебники, пособия, рабочие тетради и так далее. И только некоторые из наших городских школ, которые имеют существенную поддержку родительских комитетов, могут комплектоваться дополнительно художественной, энциклопедической литературой», — отметила Щавелева.

В свою очередь, публичные, общественные детские библиотеки оснащены энциклопедической, художественной, научно-популярной литературой, которая способствует как образовательному, так и творческому развитию ребенка.

«Общественные библиотеки необходимы для того, чтобы ребенок мог отойти от ученической назидательной жизни и, придя в библиотеку, обогатиться не только знаниями, но и познать себя как творческую личность, познать себя как духовно развивающуюся личность», — заявила представитель библиотечной сети.

Комментируя прошедшую в городе оптимизацию детских библиотек, Щавелева отметила ряд негативных моментов:

«Говорили о библиотеке № 17. Что греха таить, для нас это серьезная потеря. Это и те 602 кв. метра, которые мы потеряли, и тот фонд, который у нас открыто располагался. Согласно библиотечному закону, мы должны максимально открыто представлять содержащуюся в фондах литературу. У нас там был очень интересный кукольный театр».

Как отмечает директор детской библиотечной сети, оптимизация затронула не только сокращение площадей библиотек, но и следующее за этим сокращение сотрудников.

«Сейчас в библиотечной отрасли все держится на людях, которые являются профессионалами. Но в последнее время, как это часто бывает, в образование, в культуру, в здравоохранение приходят очень много людей, которые являются менеджерами. Они занимаются менеджментом, оптимизацией, финансовыми операциями. У них своя работа, это понятно, но когда это касается вопросов культуры, то нельзя «руководствоваться только финансовыми соображениями», — заявила Щавелева.

Депутат Александр Осипов предложил собравшимся подготовить предложение к концепции развития регионального библиотечного дела.

«Давайте мы проведем в сентябре Книжный форум, более расширенный. И обсудим там вопросы как поддержки книгоиздательства, так и поддержки библиотечного дела», — заявил депутат.

Кроме того, глава комитета облдумы по культуре предложил шире организовать работу с общественными фондами, поскольку ряд инициатив можно реализовать за внебюджетные деньги. Со своей стороны Осипов предложил организовать в регионе «библиотечный автобус», который «ездит по городу и проводит книжные акции».

Завершая собрание, Александр Осипов поблагодарил РВС за участие и рекомендовал активистам наладить сотрудничество с Общероссийским народным фронтом и не сводить свою деятельность только лишь к протестным акциям. «За каждой акцией должны стоять рекомендации», — резюмировал глава комитета облдумы.

Напомним, 31 марта члены РВС передали исполнительным и законодательным органам власти Волгограда и области 6 046 подписей жителей под Обращением в защиту библиотечных систем. Ранее прошла уличная и интернет-акция #СпасемБиблиотеки, охватившая сотни людей в Волгограде и по всей стране.

Флешмоб и сбор подписей стали реакцией горожан на известие о планируемой в первом квартале 2017 года «оптимизации» библиотечной сети региона, под которую должны были попасть около десятка учреждений. Часть из них общественность так и не смогла отстоять. Речь идет, к примеру, о детской библиотеке №17, площадь которой в результате «переезда» уменьшилась в 10 раз — с 600 до 60 кв. метров. Как итог, работа единственного на всю Спартановку полноценного учреждения подобного типа оказалась серьезнейшим образом нарушена.